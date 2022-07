Prime indicazioni per Silvio Baldini

Prima amichevole per il Palermo e prime indicazioni per il tecnico Silvio Baldini. A Marineo, i rosanero battono 12-0 la squadra locale dell’Oratorio San Ciro e Giorgio che milita in Eccellenza. Giovedì 21 luglio a Rovetta, in provincia di Bergamo, i rosa affronteranno il Pisa, che ha sfiorato la promozione in A perdendo col Monza la finale dei play off, in un test certamente più probante in vista della prossima serie B che scatterà il 13 agosto con la sfida al Barbera al Perugia.

In questo primo test stagionale che ha chiuso la settimana inaugurale della preparazione pre-campionato, Baldini ha schierato tutti i giocatori a sua disposizione. Più importanti le indicazioni che il risultato finale mai messo in discussione visto l’enorme divario in campo. Nei primi 45 minuti di gioco i rosanero sono scesi in campo con Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall’Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Fella. Il tecnico ha utilizzato il classico 4-2-3-1 dando spazio a quelli che in teoria potrebbero essere i titolari se si esclude Matteo Brunori ed i nuovi arrivi. Proprio il bomber Brunori è stato ufficializzato oggi dal club di viale del Fante disputando già il primo allenamento con i suoi compagni e partendo per questa breve trasferta a Marineo.

Fella protagonista nel primo tempo

Ritmi non velocissimi, ovviamente, ma neppure troppo lenti per quella che è una sorta di sgambata. Si intravede già l’intensità di gioco ed in campo tanto cara al tecnico toscano. In un match poco probante sotto tutti i punti di vista per il Palermo spicca nel primo tempo una tripletta di Giuseppe Fella. Al 12′ segna la prima rete, sia pure non ufficiale, della stagione 2022-23 del Palermo con un colpo di tacco che sorprende Lamin, il portiere dell’Oratorio San Ciro e Giorgio, premiato pochi giorni fa come migliore estremo difensore del girone A d’Eccellenza Siciliana.

Nove minuti dopo si ripete in spaccata su cross dalla destra. Il 3-0 è firmato da Luperini, su imperioso stacco di testa da calcio d’angolo. Poi segna ancora Fella al 42′ da pochi passi sfruttando un errore della difesa avversaria. Durante la prima frazione, rosanero tamburellanti in attacco e costantemente nella metà campo avversaria. Massolo tocca un solo pallone, innocuo, in uscita comoda alta senza neppur aver il bisogno di saltare. Il collega dell’Oratorio San Ciro e Giorgio, invece, Lamin, è protagonista al pari di Fella con almeno 4 parate di notevole livello.

Il Palermo dilaga nella ripresa, per Corona doppietta-lampo

Nella ripresa, Silvio Baldini dà spazio a tutti gli altri componenti della panchina. Reduce dal primo tempo solo Fella. In campo il portiere Grotta, Marong, Crivello, Silipo, Broh, Somma, Corona, Peretti, Felici e Doda.

Molta curiosità per vedere all’opera chi aveva giocato meno nell’ultima stagione ma anche per il centrocampista Jeremie Broh, tornato dal prestito dopo la storica promozione in B col Sudtirol, ed il giovanissimo Giacomo Corona. Proprio il bomber della Primavera subito protagonista con due reti nei primi 7 minuti della ripresa. Buoni i suoi movimenti in campo, sicuramente ha mostrato volontà offrendo dinamismo in fase offensiva e di ripiego a centrocampo. Da valutare, ovviamente, con avversari di livello più alto.

Il ritmo si alza con le squadra più sfilacciate: girandola di sostituzioni anche nelle fila del San Ciro e Giorgio, in porta per loro entra il giovane Tafuri che non ha fatto rimpiangere Lamin. Diventa ancor più un tiro a bersaglio: Felici al 67′ con un tiro a giro, fa 7-0, Somma sigla l’ottava rete al 71′ ed un minuto dopo anche Broh scrive il suo nome sul tabellino dei marcatori.

Silipo, Somma ed ancora Felici firmano il 12-0 finale al termine di una partita d’allenamento che ha mostrato tanta voglia delle cosiddette seconde linee e dei più giovani di farsi notare. Calcio d’estate in vista della serie B.