La squadra di Baldini gioca alle 18.30 ospite dell’Oratorio San Ciro e Giorgio

Prima amichevole per il Palermo in vista di preparazione della stagione 2022-23 che vede i rosanero tuffarsi nel campionato di serie B.

Questo pomeriggio alle 18.30 a Marineo, l’Undici di Baldini affronta l’Oratorio San Ciro e Giorgio, squadra locale che milita nel campionato di Eccellenza.

Quella con i biancorossi sarà una sorta di sgambatura, un impegno “abbordabile” secondo i programmi dei rosa che giovedì 21 luglio saranno a Rovetta, in provincia di Bergamo, per affrontare il Pisa in un test decisamente più probante.

Poi, qualche giorno dopo – ma questo deve essere confermato ufficialmente – potrebbe esserci una trasferta a Manchester per usufruire delle strutture dei Citizens anche in virtù dell’entrata del Palermo nella famiglia City Group.

Il ritiro si chiuderà il 30 luglio, il giorno dopo De Rose e compagni saranno in campo al Renzo Barbera per il primo impegno ufficiale della nuova stagione, il turno preliminare di Coppa Italia con la Reggiana. In caso di vittoria, siciliani in campo il 7 agosto con il Torino.

Sabato 13 agosto, invece, come ufficializzato venerdì scorso, debutto della matricola rosanero in campionato, in casa con il Perugia. Con i Grifoni sarà la prima di 38 battaglie di regular season.

Il ritorno del Palermo a Marineo

Quello di Marineo è un ritorno per il Palermo che lo scorso 20 gennaio giocò un’altra amichevole con la squadra locale vincendo 6-0. Fu la prima partita del tecnico Baldini che arrivò poco meno di un mese prima e che pochi giorni dopo avrebbe esordito in panchina, nella difficile trasferta di Catanzaro (poi chiusa 0-0).

Partita visibile sui canali social dei rosanero

La sfida sarà trasmessa sui canali social del club di Viale del Fante quali Facebook e YouTube. Il pubblico non sarà ammesso all’impianto che si trova in Via Francesco Bologni a Marineo.

Ancora senza Matteo Brunori

I rosanero non potranno schierare Matteo Brunori. L’attaccante italo-brasiliano giunto venerdì a Palermo sta continuando gli esami per le visite mediche ed ancora non ha potuto riabbracciare i compagni. La sua presentazione ufficiale dovrebbe esserci tra lunedì e martedì. Sarà confermata quello che nella sostanza sarebbe già stato sancito ma che deve essere solo formalizzato: l’intesa quadriennale con il club di viale del Fante. Successivamente il trascinatore dei rosanero con i suoi 29 gol nella scorsa stagione in serie C si potrà unire al ritiro agli ordini di Silvio Baldini.

Anche ieri, sesto giorno di ritiro pre-campionato al Tenente Onorato di Boccadifalco, doppia seduta per gli uomini di Baldini. In mattinata vi è stato un lavoro di potenziamento muscolare ed un circuito di forza in palestra. Di pomeriggio, invece, i rosanero hanno svolto una seduta tecnico-tattica ad alta intensità, con partite e calci piazzati.

Elia vicino al Palermo in prestito

Diverse attese in casa rosanero nei prossimi giorni. Oltre al perfezionamento di Brunori e dell’arrivo in città del portiere Mirko Pigliacelli che venerdì ha giocato l’ultima partita con l’Università Craiova (chiusa per la cronaca 2-2 col Sepsi) nel campionato romeno per fare ritorno in Italia dopo 4 stagioni contornate da una Coppa di Romania ed una Supercoppa nazionale vinte e che è atteso in città per le visite mediche di rito, il Palermo attende Salvatore Elia.

Il club siciliano avrebbe chiuso l’accordo con l’Atalanta per il prestito del giovane attaccante figlio di Firmino Elia che nella stagione 2001-2002 con 11 reti contribuì a riportare i rosanero in serie B.

L’accordo tra le due società si baserebbe sulla formula del prestito con diritto di riscatto per il Palermo e di contro-riscatto per la Dea.

Salvatore Elia, è un attaccante di fascia, o ala sinistra, un esterno d’attacco che può essere impegnato anche come terzino su quella corsia. Lo ha fatto spesso nella scorsa stagione in cadetteria a Benevento dove è stato girato in prestito dal club bergamasco. Con le Streghe, il giovane Elia ha collezionato 28 gettoni di presenza firmando una rete ed offrendo un assist. L’esterno di sinistra nelle due precedenti stagioni da professionista ha giocato a Perugia in serie C vincendo, peraltro, il campionato segnando 8 reti, e nel 2019-20 con la Juve Stabia dove aveva debuttato in serie cadetta.

L’arrivo del giocatore classe 2000 non andrebbe ad appesantire la lista degli Over 23 che per regolamento è limitata a 18 atleti.

Sembra invece allontanarsi il possibile arrivo di Cortinovis (anche lui di proprietà dell’Atalanta). L’Hellas Verona, club di serie A, si sarebbe fatta sotto.