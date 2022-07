Si giocherà domenica alle 18.30, l'annuncio dell'Oratorio San Ciro e Giorgio

Il Palermo giocherà la prima amichevole pre-campionato domenica 17 luglio a Marineo. Ne dà notizia via social il club che milita in Eccellenza e che ospiterà questa prima sgambatura dei rosanero in vista della prossima serie B che scatterà il 13 agosto.

La sfida, definita un allenamento congiunto dal Marineo, si giocherà alle 18.30 di domenica prossima al campo sportivo del comune in provincia di Palermo.

Il Palermo ritorna a Marineo dopo amichevole di gennaio

La squadra rosanero torna a Marineo dopo la prima amichevole disputata lo scorso 20 gennaio. Fu una tappa di avvicinamento verso la sfida col Catanzaro, l’esordio ufficiale del tecnico Silvio Baldini che poi avrebbe condotto i suoi ragazzi ad una esaltante cavalcata verso la serie B.

Per la cronaca, quella sgambatura dai ritmi lenti ma altamente significativa soprattutto per i ragazzi dell’Oratorio San Ciro e Giorgio finì 6-0 per i rosa che contro la volenterosa squadra locale di Eccellenza scesero in campo quasi tutti gli effettivi. Una festa per la società biancorossa che si accinge a preparare la prossima stagione agonistica ancora nel massimo campionato regionale, ovvero in Eccellenza.

Il messaggio del Marineo

Questo il post su Facebook dell’Oratorio San Ciro e Giorgio. “Siamo lieti di comunicare un grande evento che si terrà domenica 17 luglio 2022 ore: 18:30, presso il Campo Sportivo di Marineo: Marineo Calcio – Fc Palermo. Tra il Marineo e il Palermo Calcio si è instaurato un gemellaggio, che riguarda anche il nostro splendido settore giovanile. Di tutto ciò ringraziamo il Palermo calcio in tutti i suoi componenti e il Grande Mister Silvio Baldini. Forza Marineo e Forza Palermo”.

Il 21 luglio amichevole col Pisa a Rovetta

Questo con l’Oratorio San Ciro e Giorgio è il primo impegno pre-campionato. Quattro giorni dopo, giovedì 21 luglio, la compagine guidata da Silvio Baldini affronterà il Pisa a Rovetta. Il club toscano, che ha sfiorato la promozione in serie A perdendo la finale dei play off col Monza, sta svolgendo il ritiro proprio nel comune che si trova a 37 chilometri da Bergamo. La struttura che ospiterà l’incontro, aperto al pubblico, è il Campo Sportivo Comunale Marinoni. L’amichevole chiuderà il pre-season della squadra neroazzurra.