Eccellenza, domenica i biancorossi riceveranno la Mazarese

Per il Palermo sarà un allenamento, in vista del match di cartello della quarta giornata di ritorno della serie C in programma lunedì sera 24 gennaio, per l’Oratorio San Ciro e Giorgio, invece, sarà un evento storico. E Marineo si prepara alla festa.

Domani, giovedì 20 gennaio alle 14.30, il Comunale di via Francesco Bologni (800 posti a sedere), sarà teatro dell’allenamento congiunto tra la squadra locale che milita in Eccellenza ed i rosanero che con il tecnico Silvio Baldini, ritornato dopo quasi 18 anni esatti, proveranno la difficile risalita per le posizioni di vertice in serie C. Due serie di differenza, sulla carta, un’enormità in campo.

La diretta streaming

L’allenamento congiunto sarà trasmesso per l’occasione sui canali social del Palermo.

Una festa per Marineo

Ha il contorno della festa l’incontro col Palermo. Non solo per la società calcistica presieduta da Giacomo Campisi, ma anche per un’intera comunità. Il club è nato nel 2012 ed in queste stagioni ha scalato tutti i gradini delle serie regionali dalla Terza Categoria all’Eccellenza, conquistata sul campo due stagioni fa. Questo, infatti, è il terzo campionato nella massima serie regionale.

Non nasconde la contentezza il vicepresidente del club biancorosso, Giovanni Puccio “La partita col Palermo – dice a BlogSiciliia – ci porterà tanto orgoglio e tanta gioia. Per noi è un traguardo storico affrontare il Palermo a Marineo. Il Palermo nostro campo è un fiore all’occhiello. Ha un anno e mezzo di vita. Siamo contenti e felici di poter ospitare il Palermo e di vivere questa giornata bellissima di sport. Siamo una dirigenza che definisco romantica. Siamo 10 dirigenti che sono come fratelli. Vanno avanti superando le difficoltà venendoci sempre in contro l’uno con l’altro. Ce lo meritiamo questo traguardo”.

“Galeotta” fu la visita di Baldini

Nei giorni scorsi il tecnico rosanero Silvio Baldini si è recato a Marino a far visita alla società di Marineo. La colazione col presidente e vicepresidente dell’Oratorio San Ciro e Giorgio, poi la visita al centro sportivo che è piaciuto molto. Da li l’idea subito sposata di un’amichevole e coronata da un pranzo.

Oratorio San Ciro e Giorgio rivelazione dell’Eccellenza

La squadra di Marineo è la rivelazione della prima metà della stagione nel girone A dell’Eccellenza. Ha totalizzato 26 punti in 15 partite, in zona play off, ed al giro di boa si presenta al quinto posto in un girone con diverse nobili del calcio siciliano e non solo. Akragas, Pro Favara, Enna, Nissa, solo per citare le più famose.

I biancorossi allenati da Giuseppe Tumminia sono anche in semifinale di Coppa Italia Eccellenza, avrebbero dovuto giocare la sfida di andata con il Mazara ma il match è stato rinviato per i contagi legati al Covid19.

In campo, tra i giocatori più rappresentativi, il capitano Francesco Maggio, poi il centravanti palermitano Salvatore Cocuzza, arrivato pochi giorni fa dalla Pro Favara, Simone Bonganni e Stefano Procida. Un mix tra giovani ed esperti.

“Nostro obiettivo è la salvezza”

Pur ammettendo che questa stagione 2021/22 sia storica, il vicepresidente Giovanni Puccio rimane con i piedi per terra. “Il nostro obiettivo è la salvezza, siamo quarti ma siamo contenti. L’appetito vien mangiando. Giocheremo partita dopo partita. Abbiamo un ottimo allenatore, ottimi ragazzi. Vediamo cosa ci riserverà il futuro. Certo, questa annata sembra magica: prima volta così in alto in classifica, prima semifinale in Coppa Italia d’Eccellenza e dopo aver battuto l’Akragas ai quarti di finale… e prima partita storica col Palermo”.

Domenica la sfida alla Mazzarese

Dopo l’euforia, la squadra del tecnico Tumminia si ritufferà nella sua realtà e riceverà la Mazzarese che ha 22 punti. All’andata, giocata ad inizio settembre, le due contendenti pareggiarono 0-0.