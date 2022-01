Numeri record con 644 prestazioni

La crescente domanda, sia di vaccinazioni che di esami di screening oncologici ha portato ad una nuova giornata di numeri record per l’Open Day Itinerante dell’Asp di Palermo. Nella tappa odierna a Marineo, organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale, sono state complessivamente 644 le prestazioni.

Si tratta di un dato mai registrato nelle 19 precedenti iniziative organizzate in altrettanti paesi della provincia.

529 vaccinazioni e 115 screening oncologici effettuati

Per rispondere alla grande richiesta della popolazione, l’attività ha avuto inizio prima dell’orario fissato delle 9.30 e si è protratta fino alle 18 con un flusso continuo di persone che ha sfruttato l’opportunità dell’Open Day dell’Asp per aderire ai programmi di prevenzione.

Nei locali della scuola elementare di via Vittorio Emanuele è stato allestito un servizio vaccinazioni, curato in collaborazione con medici ed infermieri dell’Esercito, con 6 postazioni di anamnesi e 5 di somministrazione per adulti, mentre una postazione è stata dedicata alla fascia pediatrica. Al termine della giornata sono state, complessivamente 529 le vaccinazioni somministrate.

Numerosa anche la partecipazione agli screening oncologici con ben 115 esami effettuati, di cui 42 mammografie nell’ambito dello screening del tumore della mammella, 21 HPV Test e 14 Pap Test per lo screening del cervicocarcinoma, mentre sono stati 38 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci per lo screening del tumore del colon retto.

Prossima tappa, domenica 23 gennaio a Montelepre

Dopo la tappa di Marineo, il prossimo appuntamento è per domenica 23 gennaio a Montelepre.

A Ventimiglia di Sicilia sono state 517 le prestazioni erogate

A Ventimiglia di Sicilia, nella prima tappa del 2022, sono state complessivamente 517 le prestazioni erogate, di cui 419 vaccinazioni e 98 esami di screening oncologici. Grazie alla organizzazione dell’amministrazione comunale, che ha curato le prenotazioni ed allestito i servizi all’interno della scuola elementare, l’attività è andata avanti spedita con l’erogazione delle prestazioni scaglionata lungo tutto il corso della giornata.

Tappe in programma sino al 13 aprile

Sono 28 le tappe in programma fino al 13 aprile prossimo. L’iniziativa fa seguito a quella organizzata a novembre e dicembre 2021 con 4.880 prestazioni erogate, tra vaccinazioni ed esami di screening oncologici, e la diagnosi di 6 tumori in una fase precoce della malattia.