Iniziativa Asp continua ad Ustica, domenica a Lampedua

Continuano gli open day itineranti della prevenzione organizzati dall’Asp di Palermo. Dopo Bolognetta ed Isola delle Femmine nei giorni scorsi, l’iniziativa ha fatto tappa, come da calendario, ad Ustica per il primo dei due giorni nell’isola.

Prima dose per una giovane mamma

Emanuela, 25 anni, ha così sfruttato l’opportunità dell’open day itinerante della prevenzione per ricevere la prima dose di vaccino anticovid. Nella comunità tra le più virtuose della Sicilia, con il 92,43% di immunizzati ed il 94,30% con almeno una dose, la giovane donna aveva differito la vaccinazione a dopo il parto della prima figlia.

Questa mattina Emanuela si è presentata al Poliambulatorio dell’isola per la prima dose del siero Pfizer, così come altri due concittadini.

Vaccinato anche Giovanni, classe 1930

In tutto le vaccinazioni anticovid sono state 26 con Giovanni, classe 1930, a guidare il gruppo dei “veterani” di seconda e terza dose.

Screening, oltre 100 prestazioni

Sono state, invece, complessivamente oltre 100 le prestazioni dell’Asp ad Ustica nella prima giornata dell’open day itinerante della prevenzione, organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale.

In poche ore tantissime le donne salite a bordo del camper mammografico piazzato nel parcheggio di via Petriera con esami effettuati fino al tramonto.

In tutto sono state 32 le mammografie, 27 i Sof Test distribuiti (per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore al colon retto) e 22 le prestazioni dello screening del cervicocarcinoma (17 HPV Test e 5 Pap Test), mentre, come detto, sono state 26 le vaccinazioni anticovid.

Si replica il 19 novembre

Domani, 19 novembre, si replica: dalle 8.30 alle 13 verranno effettuati gli esami di screening e le vaccinazioni (sia anticovid che antinfluenzali), mentre lo sportello amministrativo allestito al

Poliambulatorio fornirà assistenza ai cittadini per ogni esigenza di carattere burocratico.

Domenica, l’iniziativa fa tappa a Lampedusa

Domenica 21 novembre l’Open Day Itinerante dell’Asp di Palermo si trasferirà a Lampedusa per un’altra giornata all’insegna della prevenzione.