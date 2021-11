Domenica tappa a Lampedusa

Prima Ustica, poi Lampedusa. La prevenzione itinerante dell’Asp di Palermo si trasferisce nelle isole minori. Nell’ottica di capillarizzare l’offerta di screening oncologici e vaccinazioni, l’azienda sanitaria del capoluogo garantirà le stesse prestazioni e le medesime modalità di accesso ai cittadini delle due isole.

Open Day itinerante prevenzione domani e venerdì

Ustica sarà sede domani e venerdì, 18 e 19 novembre, dell’Open Day itinerante della prevenzione, iniziativa organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale. Gli operatori dell’Asp effettueranno gli esami di prevenzione oncologica (screening mammografico, screening del cervicocarcinoma e screening del tumore del colon retto) e vaccinazioni (antinfluenzale e anticovid).

Tutte le prestazioni saranno garantite al Poliambulatorio dell’isola ad eccezione della mammografia, esame che verrà effettuato a bordo del camper dedicato in via Petriera.

Gli orari al pubblico per le due giornate ad Ustica

Questi gli orari di apertura al pubblico: 18 novembre: dalle 9.30 alle 16 (solo screening mammografico dalle 13 alle 16.30). Per il 19 novembre: tutte le prestazioni dalle 8.30 alle 13.

Nei locali del Poliambulatorio sarà anche allestita una postazione con operatori amministrativi ed informatici per venire incontro alle esigenze dell’utenza.

Domenica tappa a Lampedusa

Domenica 21 novembre, sarà Lampedusa ad ospitare l’Open Day dell’Asp di Palermo, organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale. Dalle 9 alle 16, al Poliambulatorio di Contrada Grecale, verranno effettuati senza prenotazione, con accesso diretto e gratuitamente sia gli esami di prevenzione oncologica, sia le vaccinazioni anticovid ed antinfluenzale.

Tutte le prestazioni sono gratuite e con accesso diretto.

Lunedì scorso l’appuntamento di Isola delle Femmine

Sono state complessivamente 164 le prestazioni erogate ad Isola delle Femmine nella seconda tappa dell’Open Day itinerante. Tantissima la gente che si è presentata già dalle 9 di mattina in èoazza Vincenzo Enea per aderire ai programmi di screening oncologici e alle vaccinazioni.

In particolare, sono state 44 le mammografie (screening del tumore della mammella); 43 (9 Pap Test e 34 HPV Test) gli esami dello screening del cervicocarcinoma e 24 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore al colon-retto.

Afflusso agli ambulatori mobili delle vaccinazioni (curato in collaborazione con l’esercito nell’ambito dell’operazione EOS). Sono state complessivamente 31 quelle anticovid somministrate, di cui 11 prime dosi, mentre sono state 22 le vaccinazioni antinfluenzali.