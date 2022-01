Rosanero ospiti dell'Asd Oratorio SS Ciro e Giorgio

Comincia l’avvicinamento alla sfida di lunedì sera col Catanzaro prevista per lunedì 24 gennaio che sancirà il ritorno in campo del Palermo nel primo match del 2022 dopo la pausa forzata dell’intera serie C per l’impennata di contagi Covid19.

Giovedì 20 gennaio, a partire dalle 14.30, il club rosanero ha programmato un allenamento congiunto nel campo sportivo comunale di Marineo in Via Francesco Bologni, con la formazione dell’Asd Oratorio SS Ciro e Giorgio, in attesa che la squadra ospitante porti a termine tutti i protocolli sanitari richiesti per garantire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza. L’Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo, è una formazione che milita nel girone A di Eccellenza siciliana e anch’essa prossima alla ripresa del suo campionato.

Un evento per la squadra di Eccellenza

A darne notizia è il club biancorosso che attualmente è quinta nel suo campionato con 26 punti in 15 partite: è la prima volta che l’Asd Oratorio SS Ciro e Giorgio riceve a Marineo il Palermo.

Diretta streaming

Per l’occasione, i canali social del Palermo mostreranno l’allenamento in diretta streaming. Si moltiplicano, dunque, i segni di normalità per il gruppo di Silvio Baldini che nelle scorse settimane è stato colpito dal Covid19. Il tecnico può contare su quasi tutti i componenti del gruppo squadra che nei giorni scorsi si sono negativizzati.

“Solo” 6 gli indisponibili

Sono soltanto sei i giocatori fermi ai box per il Covid19. Nei giorni scorsi i numeri erano ben altri e per diversi giorni Baldini ha dovuto lavorare con meno di 10 calciatori. Rimangono fuori Perrotta, Peretti, Marong, Grotta, Corona e Mauthe. Di questi, cinque sono ancora positivi e uno attende il via libera dello staff medico per essere aggregato ai compagni.

De Rose, il capitano del Palermo, invece, si è allenato regolarmente con i compagni prendendo parte anche alla partitella finale.

Interesse per Damiani

Sul fronte mercato, il centrocampista dell’Empoli Samuele Damiani sarebbe nel mirino del club di viale del Fante. Entrambe le parti sarebbero pronte ma il Palermo è al completo e deve uscire un giocatore a meno che il club non voglia pagare un giocatore fuori rosa.