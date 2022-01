Calcio, serie C, rimangono 5 i positivi in casa rosanero

Nuove negativizzazioni al Covid19 in casa Palermo che vede la luce dopo giorni di buio. Il club rosanero, infatti, ha comunicato che altri 6 giocatori sono tornati negativi dopo il ciclo di tamponi effettuato oggi sul gruppo di positivi.

Questi torneranno a disposizione del tecnico Silvio Baldini dopo le visite mediche previste dai protocolli federali.

Una volta rientrati nel gruppo squadra, nelle prossime ore, saranno quindi 23 gli uomini a disposizione dell’allenatore per i prossimi allenamenti che si svolgeranno sempre a Tommaso Natale. I positivi rimangono in 5. Il tecnico del Palermo può adesso cominciare a lavorare al meglio, o quanto meno in condizioni più normali, anche in vista della prossima uscita in campionato e del suo nuovo esordio sulla panchina rosa.

Ieri altri due recuperi

Queste nuove negativizzazioni confermano il trend positivo degli ultimi giorni. In poco tempo il Covid aveva “decimato” il gruppo squadra portando ad 8 il numero di negativi. Poi un recupero deciso. Anche ieri due negativizzazioni, giovedì scorso, 13 gennaio, ben 7 erano tornati “abili ed arruolabili”. Il puzzle rosanero si sta ricomponendo.

In campo, probabilmente, il 23 ed il 24 gennaio

Alcuni giorni fa la Lega Pro, visto l’impennata di casi in tutto il Paese, ha rinviato altre due giornate di campionato. L’ulteriore slittamento farebbe tornare le squadre in campo, ma il condizionale è d’obbligo, il prossimo 23 ed il 24 gennaio per i match della quarta giornata di ritorno.

Se così fosse, l’esordio di Silvio Baldini sulla panchina del Palermo si concretizzerebbe a Catanzaro, per il posticipo del quarto turno. E sarebbe a quasi 18 anni dalla sua ultima partita in rosanero, ovvero, dal famoso Palermo-Salernitana 0-2 (con doppietta di Bogdani) datato 25 gennaio 2004 nella stagione che proiettò comunque il club di viale del Fante al ritorno in serie A.

Il 23 gennaio il Catania dovrebbe andare in scena a Bari, mentre il Messina sarebbe ospite della Virtus Francavilla. A meno di una ulteriore disposizione della Lega Pro.