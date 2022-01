I giocatori disponibili salgono a quota 15

Il Palermo recupera giocatori dal Covid19. I tamponi odierni hanno evidenziato la negatività di 7 calciatori. Questi, dopo le visite mediche di rito – e secondo i protocolli sanitari disposti dalla Figc – si aggiungeranno presto al gruppo squadra operativo. I giocatori disponibili salgono, quindi, a quota 15.

I positivi nello staff tecnico, come evidenzia il club rosanero, attualmente sono tre, uno si è negativizzato.

Continuano gli allenamenti a Tommaso Natale

Intanto gli allenamenti con i giocatori disponibili proseguono allo Sport Club di Tommaso Natale, sempre nel rispetto di tutte le norme sanitarie e in attesa di nuovi risultati dai prossimi cicli di tamponi.

Serie C ferma

L’impennata dei casi Covid19 ha generato un nuovo rinvio per la serie C di calcio. Le partite della terza giornata di ritorno (il 22mo turno) della terza serie nazionale sono state, infatti, rinviate al 23 febbraio. Erano previste per il 16 gennaio.

Una brevissima nota del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, lo ufficializza disponendo il nuovo rinvio dopo quello della 21ma giornata già deliberato alcuni giorni fa.

“Sentiti il Consiglio direttivo e il parere del consulente medico scientifico, considerati il permanere delle condizioni di incertezza derivante dall’emergenza da Covid-19 – recita la nota – si dispone il posticipo della 3/a giornata di ritorno di Serie C”.

In campo, forse, il 23 ed il 24 gennaio

Con questo ulteriore slittamento le squadre tornerebbero, ma il condizionale è d’obbligo, il prossimo 23 ed il 24 gennaio per i match della quarta giornata di ritorno. Se così fosse, l’esordio di Silvio Baldini sulla panchina del Palermo si concretizzerebbe a Catanzaro, per il posticipo del quarto turno. E sarebbe a quasi 18 anni dalla sua ultima partita in rosanero, ovvero, dal famoso Palermo-Salernitana 0-2 (con doppietta di Bogdani) datato 25 gennaio 2004 nella stagione che proiettò comunque il club di viale del Fante al ritorno in serie A.

Il 23 gennaio il Catania dovrebbe andare in scena a Bari, mentre il Messina sarebbe ospite della Virtus Francavilla. A meno di una ulteriore disposizione della Lega Pro.