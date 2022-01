Gli indisponibili per il Covid scendono a 19

Due buone notizie per il Palermo sul fronte Covid19. Il ciclo dei tamponi molecolari non ha evidenziato nuove positività al virus Sars-Cov-2. Ed al tempo stesso, uno dei primi calciatori risultati positivi è risultato negativo.

Gli indisponibili scendono a 19

I positivi al Covid19, dunque, scendono da 20 a 19. Gli indisponibili rimangono, ovviamente, in quarantena. Ciascuno presso il proprio domicilio.

Tutti i calciatori risultati negativi al ciclo di tamponi molecolari odierno sono dunque a disposizione di mister Baldini per i prossimi allenamenti che riprenderanno nella giornata di domani, martedì 11 gennaio allo Sport Village di Tommaso Natale. Salgono a 9 gli atleti disponibili. La situazione, tuttavia, è sempre in evoluzione ed i numeri possono variare di giornata in giornata.

Ieri tre positivi

Ieri l’annuncio del club rosanero di altre tre positività che aveva fatto salire a 20 il numero di calciatori colpiti dal Covid19. Il focolaio si era aggravato per l’Epifania con ben 15 positività tra i giocatori riscontrate.

In campo, forse, il 23 ed il 24 gennaio

Con questo ulteriore slittamento le squadre tornerebbero, ma il condizionale è d’obbligo, il prossimo 23 ed il 24 gennaio per i match della quarta giornata di ritorno. Se così fosse, l’esordio di Silvio Baldini sulla panchina del Palermo si concretizzerebbe a Catanzaro, per il posticipo del quarto turno. E sarebbe a quasi 18 anni dalla sua ultima partita in rosanero, ovvero, dal famoso Palermo-Salernitana 0-2 (con doppietta di Bogdani) datato 25 gennaio 2004 nella stagione che proiettò comunque il club di viale del Fante al ritorno in serie A.

Il 23 gennaio il Catania dovrebbe andare in scena a Bari, mentre il Messina sarebbe ospite della Virtus Francavilla. A meno di una ulteriore disposizione della Lega Pro.

La Lega di serie C ha rinviato anche la terza di ritorno

La nuova impennata dei casi Covid19 ha generato un altro rinvio per la serie C di calcio. Le partite della terza giornata di ritorno (il 22mo turno) della terza serie nazionale sono state, infatti, rinviate al 23 febbraio. Erano previste per il 16 gennaio.

Una brevissima nota del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, lo ufficializza disponendo il nuovo rinvio dopo quello della 21ma giornata già deliberato alcuni giorni fa.

“Sentiti il Consiglio direttivo e il parere del consulente medico scientifico, considerati il permanere delle condizioni di incertezza derivante dall’emergenza da Covid-19 – recita la nota – si dispone il posticipo della 3/a giornata di ritorno di Serie C”.