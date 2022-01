Serie C, salgono a 17 gli uomini a disposizione di Baldini

Il Palermo continua a recuperare giocatori dal Covid19. Il ciclo dei tamponi effettuato oggi sul gruppo di atleti positivi che avevano portato a termine il periodo di isolamento previsto dalla circolare del ministero della salute del 30 dicembre 2021, ha evidenziato due nuovi esiti negativi al virus.

Salgono a 17 gli uomini a disposizione del tecnico Baldini

I due calciatori saranno quindi subito sottoposti alle visite mediche previste dai protocolli federali e presto rientreranno nel gruppo squadra portando così a 17 gli uomini a disposizione di mister Baldini per i prossimi allenamenti. I calciatori positivi rimangono 11.

Due giorni fa il recupero di 7 giocatori

Due giorni fa la prima buona notizia per il tecnico rosanero: la negativizzazione di 7 giocatori che successivamente si sono uniti al gruppo per gli allenamenti.

Continuano gli allenamenti a Tommaso Natale

Intanto gli allenamenti con i giocatori disponibili proseguono allo Sport Club di Tommaso Natale, sempre nel rispetto di tutte le norme sanitarie e in attesa di nuovi risultati dai prossimi cicli di tamponi.

Chi ha recuperato

Quello del portiere Massolo è sicuramente uno dei rientri più importanti. La squalifica del titolare Pelagotti, espulso nella sciagurata prova di Latina nella sfida che ha chiuso malamente il 2021, deve essere ancora scontata. Massolo troverà spazio dopo essere stato titolare in Coppa Italia dove il Palermo si è fermato agli ottavi di finale col Catanzaro che – se tutto dovesse procedere senza sconvolgimenti – sarà il prossimo avversario dei rosanero alla ripresa del campionato, fissato – salvo ulteriori rinvii per il Covid19 – al 24 gennaio.

Tra i recuperati, Giron, Marconi, Odjer, Silipo e Accardi, che si sono uniti a Doda, Lancini, Somma, Luperini, Felici e Soleri. Finalmente il nuovo tecnico Silvio Baldini può contare su una rosa più ampia e provare una formazione quasi al completo. Squadra che è stata schierata contro la Primavera in un test interno.

In campo, forse, il 23 ed il 24 gennaio

Tutta la serie C dovrebbe tornare in campo, ma il condizionale è ancora d’obbligo, il prossimo 23 ed il 24 gennaio per i match della quarta giornata di ritorno. Se così fosse, l’esordio di Silvio Baldini sulla panchina del Palermo si concretizzerebbe a Catanzaro, per il posticipo del quarto turno.

E sarebbe a quasi 18 anni dalla sua ultima partita in rosanero, ovvero, dal famoso Palermo-Salernitana 0-2 (con doppietta di Bogdani) datato 25 gennaio 2004 nella stagione che proiettò comunque il club di viale del Fante al ritorno in serie A.

Il 23 gennaio il Catania dovrebbe andare in scena a Bari, mentre il Messina sarebbe ospite della Virtus Francavilla. A meno di una ulteriore disposizione della Lega Pro.