L'annuncio di Baldini "Roberto Floriano vicino al rinnovo"

Si delinea il programma delle amichevoli pre-campionato del Palermo che ha cominciato oggi la sua preparazione in vista della serie B 2022-23. Il club rosanero ha ufficializzato che giovedì 21 luglio, la squadra affronterà il Pisa a Rovetta. Il club toscano, che ha sfiorato la promozione in serie A perdendo la finale dei play off col Monza, sta svolgendo il ritiro proprio nel comune che si trova a 37 chilometri da Bergamo.

La struttura che ospiterà l’incontro, aperto al pubblico, è il Campo Sportivo Comunale Marinoni. L’amichevole chiuderà il pre-season della squadra neroazzurra.

Da definire il programma delle amichevoli estive

Quella col Pisa è la prima conferma ufficiale per il Palermo che domenica prossima 17 luglio giocherà la sua prima amichevole in Sicilia. Anzi, in provincia. Così ha detto il tecnico Silvio Baldini nella conferenza stampa odierna che ha inaugurato la stagione 2022-23. Da definire, tuttavia, il luogo e soprattutto l’avversario che sarà sicuramente abbordabile per consentire alla squadra di riprendere confidenza col campo. L’allenatore rosanero ha anche detto che la squadra disputerà almeno tre amichevoli prima dell’esordio in Coppa Italia con la Reggiana previsto, come è noto, per il 31 luglio al Renzo Barbera.

In caso di affermazione, i rosanero affronteranno il Torino il 7 agosto. La settimana successiva invece, per il 13 agosto, è previsto l’avvio del campionato di serie B. A tal proposito, il 15 luglio ci sarà il sorteggio del calendario della cadetteria.

Floriano verso il rinnovo col Palermo

Intanto, sempre nell’incontro tra Silvio Baldini ed i giornalisti, si è appreso che Roberto Floriano è vicinissimo alla firma del rinnovo col Palermo. Il tecnico ha confermato che l’accordo tra le parti è imminente e nei prossimi giorni potrebbe esserci le firme necessarie per il perfezionamento del contratto. L’esperto esterno offensivo, 36 anni il prossimo 14 agosto, resterebbe quindi anche in Serie B. Per lui nell’ultima stagione, 10 reti, ben quattro nei play off rispettivamente alla Triestina (doppietta all’andata), alla Feralpisalò ed al Padova, e diversi assist.

“Spero che Floriano ci possa raggiungere e che firmi il contratto. Mi sembrava giusto anche per riconoscenza, potrebbe raggiungerci fra uno o due giorni. Ha fatto una stagione importante e merita questa opportunità. Pelagotti e Odjer, invece, sono liberi per scelta della società”.

Entusiasmo al primo allenamento, tifosi in corteo con il pullman del club

Intanto monta l’entusiasmo dei tifosi. Letteralmente scortato il pullman del Palermo che dall’Hotel Casena dei Colli nella zona di San Lorenzo è arrivato al campo di allenamento a Boccadifalco. Una ventina di ciclomotori guidati da ultrà con i rispettivi passeggeri che tenevano in mano altrettante bandiere hanno accompagnato il mezzo che porta i giocatori agli allenamenti.

I tifosi rosanero sono entusiasti ed hanno dato così il bentornato alla squadra che ha centrato la promozione in B un mese fa. La squadra è stata preceduta lungo il tragitto da una scorta particolare che ha percorso viale Regione Siciliana e ha trovato in via Pitrè altri tifosi schierati sul marciapiede, in una sorta di “picchetto d’onore” con bandieroni e fumogeni. Poi all’arrivo al

Tenente Onorato cori, striscioni (“Continuiamo a lottare”) e entusiasmo alle stelle con un centinaio di tifosi riuniti per salutare i propri beniamini.