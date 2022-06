Il club attende la formalizzazione del closing e lavora sul mercato

Nuovo passo ufficiale per la prossima stagione: il Palermo ha presentato la documentazione per l’iscrizione alla serie B 2022-23. Il club rosanero ha formalizzato l’invio dei documenti necessari e della fideiussione come atto preliminare per poter essere ai nastri di partenza della cadetteria che scatterà il prossimo 13 agosto.

Nessuna sorpresa in serie B

Non c’è nessuna sorpresa per quanto riguarda le 20 iscritte alla serie B. L’organico è stato confermato ed anche la Reggina, l’unica traballante, ha presentato il necessario per la partecipazione.

La palla, adesso, è passata alla Covisoc, ovvero alla commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche, che esaminerà le domande e le relative documentazioni. In caso di criticità (irregolarità ed altro) tale commissione si esprimerà entro il primo di luglio. Eventuale ricorso si potrà presentare entro il 6 luglio. Due giorni dopo, l’8 luglio, saranno assegnate le licenze.

Ecco l’organico completo della serie B 2022-23: Ascoli, Bari, Benevento, Brescia, Cagliari, Cittadella, Como, Cosenza, Frosinone, Genoa, Modena, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Reggina, Spal, Sudtirol, Ternana e Venezia.

Sorteggio del calendario cadetto a luglio

Finita la fase dell’iscrizione, l’attesa si focalizza sul sorteggio per il calendario. Non è ancora stato ufficializzato quando sarà effettuato. La composizione del calendario della serie A 2022-23 sarà varata domani, 24 giugno. Se le tempistiche dovessero essere quelle dello scorso anno, il sorteggio per la serie cadetta dovrebbe arrivare una decina di giorni dopo, ovvero attorno al 4 luglio. Ma in questo caso potrebbe volerci più tempo. L’8 luglio il consiglio federale ratificherà le iscrizioni.

Intanto oggi, alle 11, si terrà l’Assemblea della Lega Serie B a Milano. Dopo le comunicazioni del presidente, si procederà, fra gli altri punti, alla relazione del budget 2022/2023. Inoltre, relativamente al prossimo campionato 2022/2023 si dovranno definire il numero di sostituzioni e il format play off e play out. Infine si parlerà di aggiornamenti, e determinazioni conseguenti, relativi all’area audiovisivi.

L’1 luglio dovrebbe esserci la conferma del closing per il Palermo

Un’altra data importante per il club di viale del Fante è senza dubbio l’1 luglio, indicata ormai come il giorno dell’ufficializzazione del closing. Il Palermo dovrebbe passare al City Group che fa capo allo sceicco Mansour. Dettagli dell’operazione, percentuali di acquisizione, costo dell’operazione e nuovo quadro societario dovrebbero essere resi noti. Si parla attualmente di una percentuale del 60% subito e di un ulteriore 20% al dissequestro delle quote di Di Piazza. La cifra del closing col 60% sarebbe attorno ai 6.5 milioni di euro.

Mirri dovrebbe rimanere presidente della società. Renzo Castagnini dovrebbe mantenere la carica di direttore sportivo. Verso la conferma anche Silvio Baldini che ha condotto la squadra alla serie B. Incerto il ruolo di Rinaldo Sagramola. Uomo dello sceicco Mansour a Palermo sarebbe Giovanni Gardini che assumerebbe il ruolo di amministratore delegato. Si aggiungerebbero altre figure allo staff. I condizionali dovrebbero essere tolti tra poco più di una settimana. I, residui, dubbi dovrebbero essere dissolti. Anche su data e sede di ritiro pre-campionato.

Il mercato del Palermo, pochi i nomi nuovi al momento

Con la chiusura della trattativa per la cessione del club non ancora ufficializzata, il mercato dei rosanero – matricola nella prossima serie B – è ancora in attesa di definizione. Pochissime le certezze (Soleri su tutte), la società sta lavorando sui rinnovi. Pochi, per ora, i nomi nuovi.

Circolano voci su tre giovani di proprietà del Milan che potrebbero vestire in rosa. Si tratta di Alessandro Plizzari (portiere in orbita nazionale Under 21 che nella stagione appena passata ha vinto il campionato di serie B col Lecce giocando, però, 3 partite), il centrocampista Marco Brescianini (che ha giocato poco a Monza) e l’attaccante della Primavera rossonera Marco Nasti, a segno 16 volte nel campionato giovanile.

Il club lavora per la conferma di Brunori

Ma il club rosanero lavora anche per la riconferma del suo bomber, Matteo Brunori, 29 gol in una stagione da incorniciare. Soltanto le sirene della serie A ed il costo del suo cartellino potrebbero allontanare l’attaccante dal Palermo. In serie B giocherebbe solo con i rosa: sfumato l’assalto del Cagliari. Brunori in cadetteria avrebbe dato priorità al club siciliano che dovrebbe trattare con la Juventus che ne detiene il cartellino. I circa 5 milioni sono un prezzo esoso ma la società di viale del Fante potrebbe chiedere, ed ottenere, una carezza sul prezzo.