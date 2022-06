La squadra rosanero non ha ancora un volto preciso

Il volto del nuovo Palermo, che affronterà il prossimo campionato di serie B, deve ancora svelarsi. I lineamenti sono ancora lontani dall’essere definititi. Si riparte dalla certezza Soleri, riscattato dal Padova, dai rinnovi del capitano De Rose e dei talentuosi Dall’Oglio e Fella.

Altre arriveranno sicuramente nei prossimi giorni. Sicuramente entro il 30 giugno, data delle scadenze di contratto di sette giocatori. Potrebbero esserci le conferme di Accardi (ad oggi la bandiera del club), Valente, Marconi, Lancini ed Ojder mentre Pelagotti sembrerebbe andar via. Discorso aperto per Floriano.

Rinforzi in ogni reparto

Ma è ovvio che al di là di queste conferme, ci vorranno diversi nomi nuovi per rinforzare l’organico per la cadetteria che vedrà ai nastri di partenza diverse big (Genoa, Cagliari, Benevento, Venezia, Brescia e Pisa per citarne alcune). Ci vorranno diversi rinforzi in ogni reparto per dare corpo ad una rosa che con il paventato passaggio di proprietà che dovrebbe essere ufficializzato entro il primo luglio, dovrebbe essere rivitalizzata. Da un portiere da affiancare a Massolo (che dovrebbe rimanere dopo il crescendo nel finale di stagione), a uomini di talento ed esperienza in mezzo in difesa ed in mezzo al campo. Per non dimenticare la questione attaccanti. Sempre calda in qualunque squadra.

Castagnini, che sembra certo della riconferma, è già al lavoro per offrire a Silvio Baldini un organico competitivo non solo per la salvezza che sembrerebbe il minimo sindacale ma anche per costruire in prospettiva la corsa alla serie A che secondo quanto vociferato sarebbe obiettivo della stagione 2023-24.

Su Brunori al Palermo

È noto l’interesse di squadre di A nonché del Cagliari, per il bomber Brunori. La Juve chiederebbe dai 4,5 ai 5 milioni di euro. Una cifra esosa per la categoria cadetta. Il club rosanero potrebbe sfruttare il canale preferenziale del club bianconero e sui rapporti proprio con Renzo Castagnini per continuare a poter avere il suo bomber anche in serie B. A patto che le sirene della massima serie non siano troppo forti. Confermare il trascinatore offensivo della squadra che tra regular season e play off a firmato 29 reti e si è laureato bomber principe di tutta la terza serie sarebbe un bel segnale. E darebbe entusiasmo ad una piazza che sogna ma che ha ancora poche certezze.

Organico attuale dei rosanero

Over 23: Jeremie Broh, Roberto Crivello, Jacopo Dall’Oglio, Francesco De Rose, Giuseppe Fella, Maxime Giron, Gregorio Luperini, Samuele Massolo, Edoardo Soleri, Michele Somma.

Under 23: Alessio Buttaro, Massimiliano Doda, Mattia Felici, Bubacarr Marong, Manuel Peretti, Andrea Silipo.

Si aspetta l’ufficializzazione del closing e sarà “Palermo City”

È chiaro che per dare un nuovo ed importante impulso al mercato bisognerà aspettare l’ufficializzazione del closing tra Mirri ed il City Group. I segnali positivi si sono visti ma tutto deve essere confermato. Così come cifre, percentuali ed organico societario. Tra il 30 giugno ed il primo luglio dovrebbe arrivare l’ufficialità.

Iscrizione al campionato

Scade oggi alle 23.59 il termine per presentare la documentazione per la licenza nazionale. Diversi club, tra cui il Palermo, hanno già completato questo iter.

Non dovrebbero esserci sorprese: l’organico delle 20 società ai nastri di partenza della serie B 2022-23 dovrebbe essere confermato. Reggina inclusa.

La Covisoc si esprimerà entro l’1 luglio laddove ci siano delle criticità (irregolarità ed altro) e si potrà presentare ricorso entro il 6 di luglio. Due giorni dopo, l’8 luglio, saranno assegnate le licenze.

Sorteggio entro metà luglio

Il sorteggio per il calendario della cadetteria si terrà entro metà luglio (la serie A verrà svelata già tra due giorni, il 24 giugno). Il campionato inizierà il 12 agosto con il posticipo della prima giornata.

Ufficializzato il passaggio di proprietà e concretizzato l’ingresso dell’holding in viale del Fante potrà avere inizio anche il calciomercato, ancorato per il momento alla sola convinzione di dover quanto prima rimpolpare la rosa di Silvio Baldini.