Il club di viale del Fante lo ha riscattato dal Padova

Edoardo Soleri rimane in rosanero ed è la prima conferma per la stagione 2022-23 che vedrà il Palermo disputare il campionato di serie B. Il club di viale del Fante ha infatti annunciato di aver esercitato il diritto di opzione sul talentuoso giocatore che era arrivato in rosanero con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore del Palermo e si appresta dunque a passare in rosanero a titolo definitivo dal Padova.

In attesa di dettagli ufficiali sulla trattativa e sull’eventuale closing del Palermo col City Group, questa è la prima ufficialità in vista della prossima stagione.

“L’apriscatole” Soleri ha segnato 12 gol per il Palermo

L’attaccante, che nella stagione appena passata ha vestito la maglia numero 27, è stato uno dei protagonisti assoluti della promozione del Palermo in serie B. Ha segnato 12 reti nell’arco di tutto il campionato, 10 nella regular season, 2 nei play off. I gol sono sempre arrivati dalla panchina, ovvero da subentrato. Soleri è diventato “l’apriscatole” di Baldini che quasi sempre lo ha usato come ariete a partita inoltrata per scardinare le difese avversarie.

Soleri, 25 anni il prossimo 19 ottobre, incarna uno dei mantra del tecnico rosanero “Non importa chi inizia la partita ma chi la finisce”. I numeri lo dimostrano incontrovertibilmente. Reti importanti, pesanti, le ultime in ordine cronologico quelle realizzate nei play off. Decisiva quella al Barbera nei quarti di finale della sfida di ritorno con la Virtus Entella: sotto 0-2 e virtualmente eliminati, i rosanero trovano in Soleri l’uomo della provvidenza. Al 78′, il suo diagonale al fulmicotone accorcia le distanze, dà il la alla rimonta dei siciliane e dà nuovamente il pass per la semifinale. Fella negli sgoccioli di partita pareggerà il conto mantenendo l’imbattibilità stagionale del Palermo e sugellando il passaggio al turno successivo.

Nella semifinale di andata con la Feralpisalò si inventa un capolavoro balistico dalla distanza sorprendendo il portiere avversario e fissando il punteggio sul 3-0 che ha permesso poi una comoda partita di ritorno al Barbera, una festa che è stata preludio di quella più grande per la promozione in serie B. Impossibile anche dimenticare la rete del 4-0 da centrocampo al Picerno.

Attesa per Brunori

Nei prossimi giorni è attesa un’altra riconferma, quella di Matteo Brunori, bomber principe della serie C con 29 reti, 25 delle quali durante la stagione regolare e 4 nei play off. A segno per 11 partite di fila, ha vinto il premio Facco per il gol più bello nella stagione, quello siglato al Monopoli. Venerdì scorso, nell’antivigilia della finale di ritorno col Padova, l’attaccante rosanero si è spostato. Poi è sceso in campo ed ha firmato il rigore che messo il sigillo della promozione del Palermo sul Padova. Il cartellino del giocatore è della Juventus.