Salernitana, Cremonese e Sampdoria avrebbero bussato alla Juventus

Giorni di attesa per l’ufficializzazione del closing sulla cessione delle quote di maggioranza del Palermo al City Group e tiene banco il calciomercato. Il Palermo sta definendo sottotraccia rinnovi e riscatti. Il pezzo forte è chiaramente Matteo Brunori, mister 29 gol in stagione. Le sue reti sono state fondamentali per la promozione in serie B dei rosanero arrivata lo scorso 12 giugno con la vittoria sul Padova in finale davanti ad oltre 34.000 spettatori al Barbera.

Proprio di fronte alla curva Nord, Brunori ha siglato il rigore che ha steso, anche al ritorno, i biancoscudati e certificato il ritorno in cadetteria del club dopo tre anni dalla rinascita.

Tre squadre di serie A cercano Brunori

Il prestito in rosanero di Brunori sta per scadere. Il 30 giugno si conclude la permanenza a Palermo. Tre squadre di serie A avrebbero bussato alla porta della Juventus che però starebbe aspettando le mosse del club siciliano proprio in chiave closing.

Tuttavia, Sampdoria, Salernitana e Cremonese si sarebbero fatte avanti col club bianconero che chiederebbe una cifra tra i 4.5 ed i 5 milioni. C’è dunque molto interesse per Brunori che ha concluso a Palermo la sua migliore annata in carriera e che spera in un salto di qualità. I supporter rosanero sperano in coro che non faccia come Lorenzo Lucca che dopo essere esploso a Palermo due stagioni fa in serie C, è poi volato a Pisa dove è stato protagonista in serie B sfiorando addirittura la promozione in A perdendola alla finale dei play off col Monza.

Squadre non di altissima classifica, la Samp si è salvata senza brillare, la Salernitana ha centrato la permanenza dopo una incredibile rimonta, la Cremonese è invece una neopromossa. Ma è già indicativo: questi club proveranno il colpo mercato nella speranza che il campo dia conferme in modo da centrare una permanenza quanto più serena possibile.

C’è anche il Cagliari sulle sue tracce

Nelle scorse ore, tuttavia, anche il Cagliari, neoretrocesso dalla B, avrebbe fatto sentire la sua voce. Il club sardo, sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta da 4,5 milioni di euro per strapparlo a titolo definitivo ai bianconeri e, di conseguenza, anche ai rosanero che lo vorrebbero riconfermato in prestito. Ed il Cagliari non sarebbe l’unica pretendente di serie B a cercare il bomber.

Le speranze del Palermo per la permanenza di Brunori

Il Palermo rimarrebbe in pole position, a patto che l’offerta del club di viale del Fante sia adeguata. Sarebbe uno sforzo economico non indifferente ma la Juventus preferirebbe i rosa.

D’altro canto sarebbe difficile per Brunori rinunciare, a 27 anni ed in piena maturità agonistica, alla serie A. Le sirene di mercato sono insidiose così come alcune voci che lo avrebbero voluto come vice Vlahovic alla Juventus. Ipotesi che nel mondo del calciomercato però possono far pensare. Certo, arrivassero conferme ufficiali per il closing sarebbe più facile decifrare questa situazione. Se, ad acquisizione avvenuta, la nuova società dovesse puntare ed investire su Brunori con una cifra simile a quanto sarebbe offerta dai club interessati, sarebbe dato un segnale importante, anche alla tifoseria.

Situazione closing Palermo-City Group

Sullo sfondo, ovviamente, molta importanza al discorso closing. L’ufficialità dovrebbe arrivare tra il 30 giugno ed il 1 luglio, data che segna il passaggio da una stagione agonistica all’altra. In questo caso da un’era all’altra.

Secondo le ultime indiscrezioni la holding che fa a capo allo sceicco Mansour avrebbe chiuso l’affare Palermo acquistando temporaneamente il 60% delle quote del pacchetto di maggioranza detenuto da Dario Mirri anziché l’80% come trapelato fin dall’inizio della trattiva. L’altro 20% arriverebbe una volta risolta la questione del sequestro delle quote dell’ex vicepresidente Toni Di Piazza. Il preliminare già firmato si aggira attorno ai 6,5 milioni di euro.

Il nuovo cda vedrebbe l’uscita di Sagramola. Evento che avrebbe accelerato la chiusura della trattativa e perfezionato l’iter per l’iscrizione al prossimo campionato di serie B, il tutto in attesa del formale passaggio di proprietà che prevede l’insediamento del nuovo direttore generale Giovanni Gardini al fianco del presidente Mirri.

In sette tra riconferma ed addii in rosanero

Rimane incerto il futuro di sette giocatori in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Si tratta di Andrea Accardi, Nicola Valente, Alberto Pelagotti, Ivan Marconi, Edoardo Lancini, Roberto Floriano e Moses Odjer.

Accardi, l’unico giocatore rimasto della vecchia società che nel 2019 ha deciso di ripartire dalla serie D dopo il fallimento e di rimanere a Palermo può contare sull’appoggio del tecnico Silvio Baldini e della dirigenza. Sarebbe la bandiera con oltre 4 stagioni di fila in rosanero.

Diverso, invece, il discorso per Pelagotti che sembra essere in partenza. Valente, invece, sarebbe sulla strada della riconferma. Trattative aperte anche per Lancini e Marconi. E c’è aperto il discorso Floriano che è stato protagonista del finale di stagione.