Tre gol per tempo, Massolo dà buone indicazioni

Ritmi lenti, da partitella in famiglia, per il Palermo che a Marineo, nel primo test giocato del 2022, segna sei volte all’Oratorio San Ciro e Giorgio. Finisce, infatti, 6-0 per i rosa che contro la volenterosa squadra locale di eccellenza hanno messo in campo quasi tutti gli effettivi.

Gli unici assenti oggi Brunori, Almici, Perrotta, Peretti e Marong in quello che è stato il primo test valido per Silvio Baldini in vista della sfida di lunedì sera del Palermo impegnato a Catanzaro nel match clou della quarta di ritorno del campionato di serie C.

Nessun positivo al Covid

Ma le belle notizie per il tecnico Silvio Baldini erano arrivate nella mattinata. L’ultimo ciclo di tamponi, effettuato nella giornata di ieri, mercoledì 19 gennaio, infatti, ha evidenziato l’esito negativo per tutti i calciatori e componenti dello staff del Palermo. Il coach toscano, dunque, ha l’intera rosa a disposizione per i prossimi allenamenti dopo giorni in cui il numero di positivi aveva toccato quota 20.

L’allenamento a Marineo

Nel primo tempo di questa partitella, il Palermo è sceso in campo col 4-2-3-1: Massolo; Doda, Somma, Buttaro, Giron; De Rose, Odjer, Silipo, Fella, Floriano, Soleri. Ritmi sopiti come è giusto e normale che sia. Nella prima metà i rosa bussano tre volte con Floriano all’11’, Fella dieci minuti dopo, e Silipo allo scadere dei 45′ minuti.

Buone indicazioni da Massolo

Il portiere Massolo si è distinto in un’occasione quando, al 13′, subito dopo la prima rete del Palermo, i padroni di casa sono andati vicini al pareggio. L’estremo difensore palermitano che a Catanzaro sarà titolare vista l’assenza per squalifica di Pelagotti, rimedia ad una dormita generale della sua difesa e ad un errore in disimpegno di Buttaro che, pressato da due avversari ha perso palla.

I biancorossi locali hanno una bella occasione ma Massolo interviene con freddezza ed esperienza mettendoci il corpo ed evitando un clamoroso gol dell’Oratorio San Ciro e Giorgio. Sul finire del primo tempo, ancora il portiere rosanero chiamato in causa su una punizione ben controllata. A Catanzaro, in campionato, sarà tutta un’altra storia. Proprio Massolo aveva giocato una buona partita proprio contro i giallorossi calabresi, negli ottavi di finale di Coppa Italia di serie C. In quell’occasione il Catanzaro si impose 1-0 ed eliminò i rosa dalla competizione.

Baldini ne cambia 10 nel secondo tempo

Nella ripresa, Baldini rivoluziona la squadra. Il risultato non cambia: altri tre gol. Segnano Luperini, poi c’è un’autorete ed il sigillo di Valente a 6 minuti dalla fine. Un allenamento che ha dato le prime indicazioni all’allenatore in vista di Catanzaro.