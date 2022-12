Le porte di Coverciano si aprono per i due giovani terzini

Nella lunga lista di convocati in nazionale per lo stage Azzurro a Coverciano dal 20 al 22 dicembre oltre al capitano e bomber rosanero Matteo Brunori spuntano i nomi dei giovani palermitani Giacomo Quagliata ed Antonino Gallo.

Giacomo Quagliata ancora in Azzurro

Giacomo Quagliata, dunque, dopo diverse presenze nell’Under 21 di Paolo Nicolato condita anche da una rete nel 4-1 del 14 giugno scorso all’Irlanda che permise agli Azzurrini di qualificarsi alla fase finale degli Europei, approda in nazionale maggiore.

Il terzino della Cremonese, classe 2000, sta facendo esperienza in massima serie dopo una parentesi di due stagioni nell’Heracles Almelo, formazione che ha disputato fino alla scorsa annata sportiva la Eredivisie, la serie A olandese. Non è la prima chiamata di Mancini. Il tecnico azzurro lo tenne in considerazione a fine maggio.

Prima chiamata per Antonino Gallo

Il terzino del Lecce, anche lui classe 2000, sta disputando un buon campionato nella matricola leccese in massima serie. Ed è stato uno dei protagonisti della promozione della scorsa stagione in massima serie dei giallorossi pugliesi con 26 presenze ed una marcatura.

In questo scorcio iniziale ha raccolto 12 presenze in A. Vanta una presenza nell’Under 20 ed una convocazione nell’Under 21. Antonino Gallo, del quartiere Zen, ha giocato le giovanili in rosanero e nella stagione 2018-2019 è stato aggregato anche alla prima squadra senza, tuttavia, trovare l’esordio. Dopo il fallimento del club siciliano il suo cartellino è stato acquisito dal Lecce che lo ha girato in serie C alla Virtus Francavilla esordendo tra i protagonisti.

Tra i convocati, infine, anche l’ex rosanero Lorenzo Lucca, oggi all’Ajax. Lucca ha vestito la maglia dei siciliani nella stagione 2020-2021 segnando 13 reti in 27 presenze nel torneo di serie C. E’ andato poi al Pisa dove nella scorsa annata ha firmato 6 gol in 34 partite tra stagione regolare e play off chiusi con la finale per la serie A persa col Monza.

L’elenco dei convocati, nel primo gruppo c’è Brunori

1° gruppo calciatori

*parteciperà ad entrambi i gruppi di lavoro

Nel secondo gruppo, Quagliata e Gallo

*parteciperà ad entrambi i gruppi di lavoro.