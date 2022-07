Tecnico e ds vicini all'addio ma il club vuole ricucire

Se fosse confermato, sarebbe un vero e proprio fulmine a ciel sereno: il tecnico del Palermo Silvio Baldini ed il direttore sportivo Renzo Castagnini sarebbero vicini all’addio dal club rosanero.

Sarebbero arrivate addirittura le dimissioni dei due protagonisti della cavalcata del Palermo verso la serie B. Alla base di questa decisione che avrebbe del clamoroso alcune divergenze di vedute tra il management del City Football Group, il nuovo azionista di maggioranza del club di viale del fante, e l’area tecnica. Non c’è però ancora nulla di ufficiale: il club non ha rilasciato ancora alcuna dichiarazione che però potrebbe non tardare.

Il motivo delle possibili dimissioni di Baldini e Castagnini

Oggi si sarebbe palesata divergenza tra le due parti durante una riunione negli uffici dello stadio Barbera. Sembrerebbe che il duo Baldini e Castagnini abbia chiesto adeguamenti contrattuali di alcuni giocatori ed alcuni interventi sul calciomercato. Secondo le indiscrezioni, tale richiesta non avrebbe avuto riscontro. Questo avrebbe scaturito la decisione del tecnico e del direttore sportivo di lasciare il progetto Palermo.

Anche in mattinata non sarebbe andata meglio con la seduta di allenamento mattutina che sarebbe stata sospesa. Poi la scelta che se confermata sarebbe un duro colpo per il Palermo

La società vuole mantenere tecnico e direttore sportivo

La nuova società è in contrasto con tale scelta del duo Baldini-Castagnini. E sta cercando di far tornare allenatore e direttore sportivo sui loro passi. Un tentativo che per ora sembra essere andato nel vuoto: le parti sembrerebbero distanti.

Una vera e propria bufera in casa Palermo a pochissimi giorni dall’inizio della stagione che scatterà domenica 31 luglio con la sfida di Coppa Italia con la Reggiana al Renzo Barbera. Ed poco più di due settimana dal debutto in serie B col Perugia il 13 agosto.

Area di tempesta, dunque, a viale del Fante. Ci vorrebbe un intervento pacificatore dall’alto. Sceicco Mansur… se ci sei batti un colpo.

Allenamento non iniziato

In tutto questo rincorrersi di notizie non ancora confermate, l’allenamento del pomeriggio non è iniziato. Al Tenente Onorato c’è lo staff tecnico ma non Baldini e Castagnini. L’allenamento sarebbe dovuto iniziare, come di consueto, alle 18.30.