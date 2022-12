Serie D, rossazzurri primi con 11 punti di vantaggio

Torna in campo il Catania per la quindicesima giornata del girone I di serie D. I rossazzurri ospiteranno domani, domenica 11 dicembre alle 14.30 al Massimino, il Real Aversa con l’obiettivo di tornare a vincere e cercare la dodicesima vittoria in campionato e mantenere gli 11 punti di vantaggio sulla seconda.

Gli etnei con 11 vittorie e 3 pareggi hanno raccolto 36 punti e dalla scorsa settimana, dopo l’1-1 di San Cataldo, sono campioni d’Inverno. I rossazzurri finora al Massimino hanno sempre vinto, 7 su 7 con 21 reti all’attivo e solo 3 subite. Il Real Aversa è settimo con 19 punti assieme al Castrovillari, Licata e Trapani.

Ferraro “Catania in salute e vive momento di crescita”

Alla vigilia della sfida al Real Aversa, dopo la rifinitura al Massimino, il tecnico Giovanni Ferraro analizza in sala stampa il momento del Catania.

“In settimana abbiamo lavorato con grande intensità e applicazione – ha sottolineato l’allenatore rossazzurro. Affronteremo una squadra ben allenata che dispone di giovani di prospettiva, ho allenato Russo e Nespoli. Siamo primi in classifica con 11 punti di vantaggio sulla seconda non perché ci chiamiamo Catania ma per i meriti del gruppo, abbiamo un obiettivo preciso fissato dalla società e i ragazzi stanno lavorando molto bene. Faccio i complimenti all’intera squadra e al pubblico che ci sostiene. Oggi è stata importante la visita del nostro presidente. La squadra è in salute, vive un momento di crescita ed è consapevole dell’importanza delle tre partite prima della sosta”.

Visita in città del presidente Pelligra

Giunto a Catania nella tarda serata di ieri in vista del match in programma domenica, il presidente Rosario Pelligra ha vissuto due momenti importanti al fianco dei dirigenti e della prima squadra.

In mattinata, il numero uno del club etneo ha guidato la delegazione rossazzurra che ha partecipato alla manifestazione Una Giornata col Cuore ad Aci Bonaccorsi, organizzata dal gruppo Fratres “Lauretta”, intendendo contribuire con un piccolo esempio alla diffusione del fondamentale messaggio relativo al valore sociale delle donazioni di sangue.

Poco dopo, al Massimino, l’incontro con i calciatori e lo staff in occasione della seduta di rifinitura alla vigilia di Catania-Real Aversa.

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore del Catania Giovanni Ferraro ha convocato ventiquattro calciatori per la sfida al Real Aversa, in programma domani alle 14.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la quindicesima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23.

Convocati 24 giocatori per la sfida al Real Aversa

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro per il match di domani per il 15mo turno della quarta serie nazionale. 1 Bethers, 2 Boccia, 3 Lubishtani, 4 Somma, 5 Rapisarda, 7 An. Russotto, 8 Di Grazia, 10 Lodi, 11 Forchignone, 12 Bollati, 13 Ferrara, 14 Bani, 17 De Luca, 18 Rizzo, 22 Groaz, 23 Palermo, 24 Vitale, 26 Lorenzini, 27 Castellini, 30 Sarno, 31 Chiarella, 32 Giovinco, 79 Jefferson, 99 Sarao.