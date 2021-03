La decisione della Corte federale d'appello

Accolto il ricorso della Procura federale della FIGC.

Buffon, durante Parma – Juventus dello scorso dicembre, ha pronunciato una bestemmia ad alta voce.

Gianluigi Buffon, secondo portiere della Juventus, è stato squalificato per una giornata.

La Corte federale d’appello, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha accolto il ricorso del Procuratore Federale, infliggendo una giornata di squalifica al portiere bianconero.

Il giocatore, sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale con un’ammenda di 5.000 euro, era stato deferito per aver pronunciato una frase contenente un’espressione blasfema in occasione della gara con il Parma dello scorso 19 dicembre. Buffon, 43 anni, non sarà quindi disponibile per il derby contro il Torino di sabato prossimo, 3 aprile.

Di recente, anche l’allenatore del Crotone, Serse Cosmi, è stato squalificato per una bestemmia. «Ci sarebbe da disquisire anche sul contenuto della norma stessa, ma non lo voglio fare per non far entrare in mezzo associazioni clericali. O modificano le norme o le persone che stanno vicino agli spogliatoi», ha detto l’ex allenatore di Palermo e Trapani, commentando la decisione del giudice sportivo.