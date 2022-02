Resta esercizio provvisorio fino al 28 febbraio

“L’udienza di vendita in forma telematica del ramo caratteristico calcistico della società fallita Calcio Catania Spa è andata deserta per mancanza di domande di partecipazione”. Lo rende noto il presidente del Tribunale del capoluogo etneo, Francesco Mannino, sulla procedura avviata dopo la dichiarazione di fallimento della società dello scorso dicembre.

Si partiva con una base d’asta di un milione di euro mentre i rilanci sarebbero dovuti essere di almeno 50mila euro. Così non è stato.

Rimane in vigore l’esercizio provvisorio fino al 28 febbraio

Resta in vigore, fino al 28 febbraio, l’esercizio provvisorio. La vendita telematica, fissata dai tre curatori nominati dalla sezione Tribunale, comprendeva “diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori; struttura e organizzazione del settore giovanile; immobilizzazioni materiali; indumenti, merce store, targhe, coppe e trofei; due marchi registrati”.

Se nessuno si dovesse presentare cesseranno attività sportive

In realtà adesso saranno i curatori fallimentari ad aspettare, fino alla fine del mese, eventuali offerte per rilevare il titolo. Se nessuno, ancora una volta, si presenterà, il 28 febbraio cesserà l’attività sportiva per prima squadra e formazioni giovanili.

Il titolo sportivo non faceva parte della procedura

Non faceva parte della procedura il titolo sportivo, che non può essere ceduto a terzi, ma può solo essere attribuito dalla Figc a una diversa società in presenza dei requisiti richiesti dalle norme federali.

Debiti sportivi per circa tre milioni

Chi si aggiudicherà l’asta dovrà fare fronte ai debiti sportivi del club per circa tre milioni di euro, sostenere i costi di gestione del club per la stagione in corso e dare garanzie per la prosecuzione dell’attività del Catania.

Prosegue il campionato dei rossazzurri

Il campionato della squadra rossazzurra attualmente al tredicesimo posto con 29 punti ed alcuni risultati di prestigio (2-0 al Palermo nel derby di Sicilia ed il 3-3 a Bari sul campo della capolista incontrastata del girone). Domani, 12 febbraio il Catania riceverà il Picerno. La giornata precedente la squadra etnea ha vinto 3-1 a Torre del Greco sulla quotata Turris e mercoledì 2 febbraio aveva pareggiato 1-1 con la Fidelis Andria.

Catania affidato a tre curatori

Dichiarato fallito dal Tribunale lo scorso 22 dicembre, il Catania calcio è stato affidato a tre curatori fallimentari: l’avvocato Giuseppe Basile e i commercialisti Enrico Maria Giucastro e Daniela D’Arrigo.