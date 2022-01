La decisione del tribunale del capoluogo etneo

La sezione fallimentare del Tribunale ha autorizzato la prosecuzione, in via funzionale, dell’esercizio provvisorio del Calcio Catania Spa sino al 28 febbraio prossimo. I termini scadevano oggi 5 gennaio.

Prosegue il campionato dei rossazzurri

Il campionato della squadra rossazzurra, al momento tredicesima nel girone C di Serie C, può dunque proseguire. La squadra etnea potrà tornare in campo il prossimo 16 gennaio nel match interno allo stadio Angelo Massimino con la Paganese. La speranza, dal punto di vista agonistico, è quella di poter riprendere gli allenamenti dopo lo stop forzato per la positività di sei componenti del gruppo squadra guidato dal tecnico Francesco Baldini. Proprio a causa del Covid19, la Lega Pro ha disposto il rinvio delle partite della seconda giornata di ritorno inizialmente previste tra l’8 ed il 10 gennaio, ad inizio febbraio.

Catania affidato a tre curatori

Dichiarato fallito dallo stesso Tribunale lo scorso 22 dicembre, il Catania calcio è stato affidato a tre curatori fallimentari: l’avvocato Giuseppe Basile e i commercialisti Enrico Maria Giucastro e Daniela D’Arrigo.

Nel provvedimento di oggi il Tribunale ha prescritto loro di depositare ogni dieci giorni una relazione con dettagliata rendicontazione sull’andamento dell’attività; di segnalare tutte le circostanze che riguardano il margine di sostenibilità finanziaria che impone la necessità di uno stringente e costante monitoraggio dei flussi da parte degli organi della procedura; e di dedicare un conto corrente ai flussi dell’esercizio provvisorio specificando il dettaglio degli oneri di gestione ordinaria e indicando i rapporti oggetto di prosecuzione, quelli sospesi e quelli dai quali intendano sciogliersi.

Nei giorni scorsi la Sigi ha versato 300mila euro

Nei giorni scorsi, i soci della Sigi avevano raccolto 300 mila euro. Somma che in mattinata è stata presentata in Tribunale, con il visto dei curatori fallimentari. C’è da tener conto che il 16 gennaio dovranno essere pagati gli stipendi e sarà un ulteriore esborso da non trascurare per evitare altre penalizzazioni in classifica. Il Catania ad inizio dicembre è stato penalizzato di due punti.

La volontà dei soci sarebbe quella continuare il percorso in attesa di interventi anche dall’esterno per non causare l’interruzione della stagione. Ma siamo in un momento di mercato aperto e servono anche garanzie nei confronti dei giocatori che potrebbero andare via per sistemarsi in club più sicuri.