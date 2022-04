Primo atto entro venerdì

Si lavora per far rinascere il Calcio Catania recentemente escluso dal campionato di serie C a tre giornate dalla fine della stagione regolare. Anche se dalla serie D. Un primo passo lo ha compiuto la giunta comunale del capoluogo etneo presieduta da Roberto Bonaccorsi che ha deliberato l’espletamento di tutti gli adempimenti per l’iscrizione della formazione al campionato di quarta serie per la stagione 2022/2023.

Tra questi adempimenti è inclusa anche la procedura esplorativa per acquisire eventuali manifestazioni di interesse di società sportive candidabili. Lo ha reso noto la stessa amministrazione comunale.

Tale delibera arriva quattro giorni dopo la decisione della Figc di revocare l’affiliazione alla Calcio Catania Spa, con svincolo dei giocatori tesserati, dopo la conclusione dell’esercizio provvisorio deciso dal Tribunale nell’ambito del fallimento della società dichiarato il 22 dicembre del 2021 avvalendosi delle norme federali che ne danno facoltà, l’Amministrazione comunale di Catania si è pronunciata “per assicurare senza soluzione di continuità ai tanti appassionati in Italia e nel Mondo della massima espressione calcistica cittadina il prosieguo dell’attività agonistica e federale di una squadra in rappresentanza della città di Catania”.

Bonaccorsi “Grande passione per la squadra ci ha spinti”

“La grande passione per la maggiore espressione calcistica della città, a cui tutti siamo legati da ragioni affettive – ha detto Bonaccorsi – ci ha spinti già nelle ore immediatamente successive alla traumatica esclusione dal campionato di Lega Pro ad avviare l’interlocuzione informale con la Figc per consentire l’iscrizione nella prossima stagione sportiva di una società che la rappresenti nel massimo campionato dei Dilettanti”.

E conclude: “Una volta ottenuto il via libera dalla Figc, auspichiamo in tempi rapidissimi promuoveremo una procedura comparativa per scegliere il soggetto che presenti le migliori credenziali, che per quanto ci riguarda saranno ancora più stringenti sotto il profilo etico e progettuale di quanto stabilito dalle norme federali”.

Il primo atto di questa iniziativa sarà l’invio immediato, entro venerdì, dell’istanza tramite Pec, a firma del sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi per essere autorizzati, ai sensi dell’articolo 52 delle norme organizzative interne federali (Noif.), a iscrivere una società sportiva nel campionato di serie D, rispettando tutte le prescrizioni stabilite.

Nel 1993-94 la ripartenza dall’Eccellenza

Al termine della stagione 1992-93 che si chiuse con l’ottavo posto sul campo, il Catania Calcio venne escluso dalla serie C1. Ripartì la stagione successiva dall’Eccellenza, all’epoca il sesto gradino nella piramide del calcio. Gli etnei, per la cronaca, chiusero al terzo posto e poi vennero ripescati nell’allora Campionato Nazionale Dilettanti. Nel 1994-95 la promozione diretta in serie C2. Per tornare in terza serie i supporters rossazzurri dovettero aspettare il campionato 1998-1999 con il primo posto. Nel 2001-2002 la promozione in cadetteria. Nel 2005-06 il ritorno in massima serie dopo un’attesa di oltre 30 anni (83-84). L’ultima stagione in serie A nel 2013-14. Poi la discesa negli inferi.