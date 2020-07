La SIGI ha presentato al tribunale di Catania la domanda per partecipare all’asta competitiva per l’acquisizione del Calcio Catania. La documentazione è stata consegnata stamattina, alle 11.27, dai legali della società costituita per rilevare il club rossazzurro: l’avvocato Giuseppe Augello e il presidente del Cda avvocato Giovanni Ferraù.

Lo ha reso noto la Sport Investment Group Italia Spa in un comunicato.

La procedura competitiva si terrà domani, alle 11, nell’aula di udienza del giudice delegato Alessandra Bellia, nel Palazzo di Giustizia di Catania. Nel caso in cui fossero state presentate più offerte, si procederà a una gara fra gli offerenti a partire dalla proposta economica più alta fra quelle ricevute.

Infine, il club etneo, in una nota, ha comunicato che «il dottor Gianluca Astorina ha rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore unico. Al professionista catanese, un ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali».