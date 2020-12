Calcio, Juventus – Napoli si dovrà giocare, cambia la classifica di Serie A

Covid19 Sicilia, 894 nuovi positivi, 22 morti e 1283 guariti, 285 casi a Catania, 199 a Messina, 150 a Palermo

1.235 sono i siciliani ricoverati, 32 in più rispetto al dato complessivo di ieri; 1059 dei quali in regime ordinario, 27 in meno rispetto a ieri; 176 in terapia intensiva 5 in meno sempre rispetto a ieri.

