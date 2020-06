Le strade del classe 2000 e dell'Hellas Verona si stanno per separare

Manuel Peretti è sempre più vicino alla conferma con il Palermo ma non più in prestito.

Il difensore, classe 2000, infatti, sarebbe in procinto di interrompere il suo rapporto con l’Hellas Verona. Di conseguenza, la società veneta non dovrebbe proporre al giovane un contratto e, quindi, Peretti potrebbe scegliere in maniera autonoma la propria squadra e il club rosanero è pronto a riaccoglierlo dopo una buona stagione in Serie D e stavolta a titolo definitivo. Ne ha dato notizia il Corriere dello Sport.

Manuel Peretti, nato a Verona il 7 marzo 2000, ha disputato con la maglia del Palermo 15 partite (14 in campionato e 1 in Coppa), segnando anche un goal e totalizzando 963 minuti.

Peretti può giocare sia da difensore centrale che da centrocampista e ha, al momento, un valore di mercato di circa 50mila euro. Foto: SSD Palermo.