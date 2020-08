Andrea Saraniti e Nicola Valente

In attesa dell’ufficializzazione della panchina affidata a Roberto Boscaglia – il tecnico gelese dovrà prima risolvere i termini della rescissione contrattuale con il Virtus Entella – il mercato del Palermo F.C. comincia a prendere quota.

Il primo rinforzo è Andrea Saraniti, a sinistra nella foto, attaccante di 32 anni, palermitano, dal valore di 200mila euro secondo Transfermarkt.it.

Saraniti ha vestito le maglie di Akragas, Adrano, Sorrento, Sangiustese, Messina, Ragusa, Viterbese, Vibonese, Virtus Francavilla, Lecce e L.R. Vicenza. Saraniti in carriera ha segnato 45 reti in 174 partite, di cui 22 nel girone C e 3 nel girone B.

L’altro nome è Nicola Valente, a destra nella foto, che, come Saraniti, sta effettuando le visite mediche a Palermo. Centrocampista e ala di sinistra, nato a Zevio, in Veneto, nel 1991, ha un valore di mercato di 300mila euro secondo Transfermarkt.it.

Valente ha vestito le maglie di Legnago, Pordenone, Siracusa, Sambenedettese e Carrarrese. In totale, 29 presenze e 8 goal, di cui 6 nel girone A della Serie C.