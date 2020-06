Il calcio al Messina stenta a decollare ma l’emergenza coronavirus potrebbe aprire un’opportunità.

In città, come ben si sa, ci sono due società, entrambe militanti nel campionato di serie D ma non così competitive per il momento da lottare per il ritorno tra i professionisti. Nell’attuale stagione, tra l’altro, c’era la presenza del Palermo che ha sconvolto i piani di chi sperava nella promozione.

Certo è che stando alle ripercussioni economiche del Covid-19 sul calcio, che potrebbe portare alla mancata iscrizioni di parecchie squadre nel prossimo campionato di Serie C, non è vana la speranza che l’FC Messina possa essere ripescata.

Parlando al Giornale di Sicilia qualche giorno fa, il presidente Rocco Arena ha detto: «Per quanto mi riguarda ci potrebbe essere anche una terza squadra a Messina: nessuno può avere l’esclusiva e non devo convincere nessun tifoso dell’Acr a seguire l’Fc. Appena potrò tornare a Messina mi occuperò di definire l’acquisto per i terreni che ospiteranno il nuovo centro sportivo della nostra squadra. Il Football Club Messina il prossimo anno giocherà in Serie C, perché la riforma dei campionati mi sembra inevitabile. In quel caso inseriremo degli innesti fortissimi per essere subito protagonisti e spero di arrivare almeno a 7.000 abbonati».

Invece, per quanto concerne il fronte ACR Messina, il presidente Pietro Sciotto ha fatto intendere che sarebbe pronto o a cedere il titolo sportivo o trovare qualcuno che possa affiancare l’attuale proprietà così da rilanciare economicamente la società.

Sciotto, tra l’altro, intervistato di recente dalla Gazzetta del Sud, ha palesato la propria amarezza: «Sto riflettendo se sia davvero giunto il momento di chiudere qui col calcio. Ho dato tanto, tutto. Ricevendo zero. In tre anni ho tolto quasi un milione e mezzo dal mio conto corrente, soldi guadagnati con la mia attività e sottratti alla famiglia, per incassare solo amarezze. Non ho mai comprato una villa ai miei figli, ma ho investito per il Messina».

Capitolo tifosi. I gruppi organizzati della Curva Sud, come raccontato su MessinaOggi.it, vorrebbero che finisca presto il dualismo del calcio nella città dello Stretto. Insomma, una sola squadra anziché due e si attende da un momento all’altro un comunicato congiunto da parte della tifoseria per ufficializzare questa proposta e, al contempo, terminare la spaccatura interna tra i supporteer, perché alcuni continuano a sostenere l’FC, altri invece, anche come contestazione nei confronti di Sciotto, sono passati all’ACR.