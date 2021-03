La decisione della Lega Pro

Serie C , rinviato il match Monopoli – Palermo .

, rinviato il match . Casi di positività al coronavirus nella squadra pugliese.

nella squadra pugliese. La nota della Lega Pro.

Monopoli – Palermo, in programma sabato 20 marzo allo stadio Vito Simone Veneziani, valida per il Girone C del campionato di Serie C, è stata rinviata.

La Lega Pro «preso atto dell’istanza documentale presentata dal Monopoli e della comunicazione del Dipartimento di Prevenzione – ASL BA pervenuta in data 18.03.2021, nella quale si evidenzia ‘la presenza di un focolaio epidemico in evoluzione all’interno della società sportiva» ha disposto il rinvio del match.

Il Palermo, su Twitter, dando notizia della decisione, ha espresso la propria solidarietà al club avversario: «Il covid non perdona. Un abbraccio al Monopoli per il momento di difficoltà».

Sempre oggi, in Serie A è stato decretato il rinvio di Inter – Sassuolo per la positività di alcuni giocatori nerazzurri al Covid-19.