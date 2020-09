Centrocampista proveniente dal Sassuolo

Manca solo l’ufficialità per l’approdo a Palermo di Jeremie Broh, centrocampista originario della Costa d’Avorio, classe 1997, proveniente dal Sassuolo.

Broh, 23 anni, è alto 1 metro e 80 centimetri, e ha anche la cittadinanza italiana, essendo nato a Parma il 21 marzo del 1997.

Il suo ruolo è il centrale di centrocampo e ha un valore attuale di 500mila euro. La scorsa stagione ha vestito la maglia del Crotone, dov’è finito in prestito, ma ha anche fatto parte delle rose di Padova, Sudtirol e Pordenone.

In totale ha giocato 149 partite, segnando 5 reti e realizzando 10 assist. 46 le presenze in Serie C e 35 in B. Vanta anche una partita in Serie A. Insomma, Broh è sì giovane ma ha già esperienza. Broh è noto per le sue capacità d’inserimento e la sua progressione palla al piede.

Broh potrebbe arrivare al ritiro di Petralia Sottana già oggi, insieme a un altro nuovo innesco: il terzino Niccolò Corrado dall’Inter.

