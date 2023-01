Serie B, il club rosanero vicinissimo al terzino sinistro

Ore decisive per il possibile arrivo di Edoardo Masciangelo al Palermo. Proprio domani, martedì 31 gennaio nonché ultimo giorno di calciomercato, il terzino sinistro del Benevento starebbe per arrivare in rosanero. La trattativa si sarebbe sbloccata anche se il club sannita starebbe cercando un sostituto. Questa motivazione avrebbe frenato l’arrivo di Masciangelo in Sicilia. Ma proprio in extremis il Benevento avrebbe individuato la soluzione tecnica.

Nelle prossime ore certamente ne sapremo di più. I beninformati parlano di un prestito oneroso e riscatto per il Palermo. In caso di accordo con i rosanero sarebbe pronto per un contratto biennale.

Per lui già domani dovrebbero esserci le visite mediche. In caso di arrivo (che però è dato per imminente) Eugenio Corini avrebbe un’alternativa sulla corsia sinistra oltre a Marco Sala, rimasto praticamente “orfano” in quella fascia viste le partenze (in prestito) in questa sessione invernale di calciomercato di Roberto Crivello al Padova e di Mladen Devetak alla Vibonese. E si chiuderebbe un calciomercato propositivo per il club siciliano.

Chi è Masciangelo

Edoardo Masciangelo, nato a Roma nel 1996, nella sua carriera vanta anche un’esperienza in Svizzera in forze al Lugano con 15 presenze nella Super League, la massima serie elvetica, nella seconda parte della stagione 2018-2019. Poi ritorno in Italia nella Juventus U23 in serie C e poi dal 2019-2020 sempre in cadetteria con le maglie di Pescara e Benevento.

Il Palermo presenta Graves

Intanto il Palermo ha ufficializzato in giornata l’accordo di quattro anni e mezzo con Simon Graves Jensen, difensore centrale danese proveniente dal Randers formazione con la quale nel 2020-2021 ha vinto la Coppa nazionale. Graves ha 23 anni, ne compirà 24 il prossimo 22 maggio. Domani il giocatore neo-rosanero sarà presentato alla stampa allo stadio Renzo Barbera di viale del Fante.

Dopo circa 15 anni, dunque, un altro calciatore danese approda al club rosanero: nel 2008 fu il turno di Simon Kjaer che arrivò a 19 anni facendosi apprezzare in serie A raccogliendo 62 presenze e 5 reti. Adesso Kjaer, oltre ad essere capitano della sua Nazionale, è al Milan.

Al momento quattro arrivi dal calciomercato invernale

Dopo gli arrivi dal calciomercato invernale di Renzo Orihuela, Gennaro Tutino e Valerio Verre (presentato oggi), quindi, si aggiunge un’altra pedina nello scacchiere tattico di Eugenio Corini in un settore importante visti gli acciacchi di alcuni protagonisti.