Serie B, club rosanero sta puntellando la squadra, attesa per Saric e Bisoli

Mancano otto giorni al termine del calciomercato estivo che si chiuderà l’1 settembre ed il Palermo sta definendo le ultime trattative per puntellando la squadra.

Jacopo Segre è in città ed a breve dovrebbe – salvo clamorosi colpi di scena dell’ultimo istante – arrivare l’ufficialità per il centrocampista proveniente dal Torino.

Le qualità di Segre

Il centrocampo rosanero si sta arricchendo, quindi, di una nuova pedina importante per la categoria. Jacopo Segre ha dinamismo, forza fisica ed è in grado di proporsi in fase offensiva. Il suo arrivo sembrava essere sfumato dopo il caso Lukic in casa Torino. Segre ha pure giocato in campionato a Monza per una ventina di minuti al posto di Adopo. Poi le acque si sono calmate in casa Toro ed ora manca nero su bianco.

Per la mezzala nato nel 1997 sarebbe pronto un contratto a titolo definitivo. Segre è cresciuto nelle giovanili del Milan prima di approdare al club granata.

Nel 2016-2017 ha esordito tra i professionisti in serie C a Piacenza con 11 presenze e 2 reti, nella stagione successiva, sempre col club biancorosso, ha giocato tutta la stagione con 3 gol. Poi, nel 2018-2019 il passaggio al Venezia in serie B con 30 partite e 3 gol, al Chievo nel 2019-2020 40 match e 4 gol. A Torino l’esordio in serie A, poi Spal ed ancora Torino nell’agosto del 2021. La scorsa stagione ha giocato a Perugia in B con 37 presenze ed una rete. Adesso è ormai prossimo ad essere un calciatore del Palermo.

Giacomo Corona al Torino in prestito

Nell’operazione Segre rientra anche Giacomo Corona. Figlio “d’arte”, suo papà è il bomber Giorgio, il giovane attaccante della Primavera andrebbe a rafforzare i pari età del Torino. Giacomo Corona ha anche esordito in Serie C nella scorsa stagione e nel primo test stagionale dei rosanero a Marineo del mese scorso ha siglato una doppietta nei primi minuti della ripresa.

Probabile mini-rivoluzione del Palermo con l’Ascoli

Non è dato sapere se il calciatore potrà essere inserito nella lista per la sfida con l’Ascoli di sabato 27 agosto valida per la terza giornata del campionato di serie B, ma contro i marchigiani dovrebbero rientrare Di Mariano e Stulac arrivati ed ufficializzati nei giorni scorsi rispettivamente da Lecce ed Empoli. Probabile che a lasciar loro spazio possano essere Damiani e Floriano.

Il tecnico Eugenio Corini dovrebbe disegnare la linea di centrocampo a tre come a lui più congeniale ed in questa zona, Jeremie Broh, davvero ottima la sua prestazione con il Bari, dovrebbe essere piazzato davanti alla difesa. Non sarà comunque facile per il tecnico Corini che si è adattato, mettendo un paio di sue sfumature personali figlie delle sue interpretazioni tattiche, al 4-2-3-1 di Baldini. Con più uomini a centrocampo, il Genio può disegnare la linea mediana che più predilige con tutti i processi di adattamento che ne conseguono.

Altre trattative, offerta del Palermo per Saric

Leandro Rinaudo, direttore sportivo ad interim, e Luciano Zavagno stanno lavorando per offrire gli ultimi ritocchi richiesti al tecnico Eugenio Corini che subito dopo la partita con il Perugia, nonostante il 2-0 favorevole alla squadra rosanero, dello scorso 13 agosto aveva chiesto espressamente 5 o 6 rinforzi.

In quest’ottica potrebbe arrivare Dario Saric, centrocampista bosniaco dell’Ascoli. Il Palermo ha fatto la sua offerta anche se nella trattativa si è inserito il Pisa in uno scenario in cui la Cremonese, formazione di serie A, era già presente. La piazza rosanero, però, sarebbe la favorita per Saric.

L’intesa tra le parti legherebbe il calciatore con un contratto di quattro anni. Si lavora sull’offerta. Il club rosanero avrebbe fatto la sua offerta che dovrebbe aggirarsi attorno ai 2 milioni di euro. Il club bianconero, prossimo avversario dei siciliani in campionato, temporeggia ma la somma sarebbe interessante.

In attesa per Bisoli

Ma il club di viale del Fante attende anche notizie dalla trattiva per Dimitri Bisoli, centrocampista del Brescia. Eugenio Corini che lo ha allenato proprio con le Rondinelle, lo conosce bene. Le prossime ore potrebbero essere decisive. Palermo e Brescia sono in contatto.