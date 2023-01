Serie B, il difensore danese al Barbera per la firma

Manca solo l’ufficialità, poi il difensore centrale danese Simon Graves Jensen sarà un nuovo giocatore del Palermo.

Il giovane atleta, classe ‘99, è al Barbera per la firma e le ultime operazioni di rito prima dell’ufficialità del club di viale del Fante.

Graves Jensen arriva dal Randers, formazione della massima serie danese. Per lui dovrebbe esserci un accordo a titolo definitivo col Palermo. Se così fosse sarebbe un nuovo danese 15 anni dopo Simon Kjaer.

Graves è il quarto arrivo al Palermo dal calciomercato invernale

Dopo gli arrivi dal calciomercato invernale di Renzo Orihuela, Gennaro Tutino e Valerio Verre (presentato oggi), quindi, si aggiunge un’altra pedina nello scacchiere tattico di Eugenio Corini in un settore importante visti gli acciacchi di alcuni protagonisti.

Dopo circa 15 anni, dunque, sembrerebbe vicino l’arrivo di un nuovo calciatore danese nel club rosanero: nel 2008 fu il turno di Simon Kjaer che arrivò a 19 anni facendosi apprezzare in serie A raccogliendo 62 presenze e 5 reti. Adesso Kjaer, oltre ad essere capitano della sua Nazionale, è al Milan.

Chi è Simon Graves

Simon Graves Rendes ha 23 anni, compirà gli anni il 22 maggio, ed arriva dal Randes che attualmente è in quarta posizione nel campionato danese a 9 lunghezze dalla vetta.

È alto un metro e 91 e al Palermo potrà dare una mano soprattutto nelle partite contro attaccanti forti nel gioco aereo. In questa stagione è stato impegnato in 16 partite su 17. Nel suo bottino personale vanta un gol e due assist.

Una pedina per la fascia sinistra

Come ultimo obiettivo della sessione di calciomercato invernale c’è un terzino sinistro. Si torna a fare il nome di Edoardo Masciangelo dato che il Benevento ha chiuso con il centrale romeno Alin Tosca che torna con la maglia dei sanniti e starebbe per arrivare alla corte di Cannavaro anche Trippaldelli.

Il direttore sportivo Leandro Rinaudo ed il supervisore Riccardo Bigon dovrebbero accelerare i tempi anche per un terzino sinistro per avere un’alternativa a Marco Sala dopo le partenze di Mladen Devetak in prestito alla Viterbese e di Roberto Crivello finito al Padova.