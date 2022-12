Serie B, si gioca alle 18.45 sempre domenica 18 dicembre

Il derby delle Isole cambia orario. La sfida Palermo-Cagliari prevista domenica 18 dicembre alle 18 è stata posticipata di tre quarti d’ora ed inizierà, pertanto, alle 18.45. Lo annuncia la Lega di serie B con una breve nota nella quale viene indicata anche un’altra variazione di orario relativa alla partita tra Genoa e Frosinone che comincerà alle 20.45 anziché alle 20.30 come previsto originariamente.

Palermo verso Cagliari, lesione all’adduttore per Crivello

Archiviato l’1-1 di Ferrara con la Spal, un altro brodino per i rosanero che cercano continuità di risultati per uscire dal limbo della classifica evitando di essere risucchiati nella bagarre per evitare la retrocessione, la squadra ha svolto la solita seduta a Boccadifalco.

Nel pomeriggio hanno svolto allenamento differenziato programmato lavorando poi in fisioterapia Alessio Buttaro, Masimiliano Doda, Edoardo Lancini e Manuel Peretti.

Roberto Crivello, invece, è stato sottoposto ad indagini strumentali, presso il reparto di radiologia del Policlinico di Palermo dal professor Cimino, che hanno evidenziato una lieve lesione all’adduttore lungo destro: il difensore ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso.

Assenti Nedelcearu e Vido

Assenti, invece, Ionut Nedelcearu (permesso societario per la scomparsa del padre del difensore romeno) e Luca Vido (gastroenterite).

Palermo-Cagliari, iniziata la vendita dei biglietti

Intanto si è aperta la vendita dei biglietti per assistere alla sfida tra Palermo e Cagliari. I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle 17.55 di domenica 18 dicembre o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

– il sito Vivaticket

– i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

– il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera.

I prezzi: curve (15 euro intero; 12 euro ridotto riservato a donne, over 65 ed under 18); gradinata superiore (20 euro intero; 16 ridotto); gradinata inferiore (25 euro; 20); tribuna laterale (35 euro; 28 euro); tribuna centrale (50 euro; 40 euro); tribuna centralissima (70 euro; 45 euro).

Giudice sportivo, Nedelcearu in diffida

Ammonito ad inizio partita con la Spal, Inout Nedelcearu è entrato in diffida. Questo significa che al prossimo cartellino giallo, il difensore centrale del Palermo sarà squalificato per il turno successivo.

Non ci sono altri rosanero in diffida.