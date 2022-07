Serie B, domani inizia il ritiro

Parte col piede giusto la campagna abbonamenti 2022-23 del Palermo. Dopo la prima giornata, infatti, sono state sottoscritte, oltre 2.200 tessere. Lo ha annunciato sui social il club rosanero.

Ieri è iniziata la prima fase delle vendita riservata agli abbonati della stagione 2019/20, a quelli della stagione 2021/22 ed agli abbonati virtuali 2021/22 (basic e gold). Chi appartiene a queste categorie potrà beneficiare di una tariffa speciale rispetto ai nuovi abbonati. La vendita libera inizierà il 27 luglio. A seguire tutti i dettagli per la sottoscrizione delle tessere per assistere alle 19 partite casalinghe del Palermo che inizierà il campionato cadetto il prossimo 13 agosto. Domani, 10 luglio, gli uomini di Baldini, inizieranno il ritiro che si concluderà il 30 luglio alla vigilia della sfida del turno preliminare di Coppa Italia con la Reggiana.

Le modalità per gli abbonati 2019-20

Tutti gli abbonati 2019-20 potranno confermare il proprio posto occupato nel 2019-20 (quella della rinascita dalla serie D) o scegliere in alternativa un posto invenduto nella stessa stagione in qualsiasi settore dello stadio disponibile alla vendita.

La prelazione non sarà cedibile a terzi. Ogni abbonato – attraverso il proprio “numero abbonamento” – potrà confermare o cambiare il proprio posto attraverso diversi canali: online su Vivaticket.it, in tutti i punti vendita Vivaticket nel territorio italiano o in presenza presso le casse locali dello stadio Renzo Barbera.

Se gli abbonati 2019-20 dovessero essere sprovvisti per qualsiasi motivo della tessera, possono inviare una email a biglietteria@palermofc.com richiedendo il “numero abbonamento” che darà accesso alla prelazione autonoma online e sui punti vendita Vivaticket.

È possibile richiedere nella stessa mail più “numeri abbonamento”.

La mail dovrà essere così scritta (non verranno lavorate email con informazioni obbligatorie mancanti):

oggetto: richiesta numero abbonamento 2019/2020

informazioni obbligatorie per ogni numero abbonamento richiesto: Nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita, codice fiscale, numero di cellulare

allegati obbligatori: copia documento d’identità fronte/retro per ogni numero di abbonamento richiesto

Chi deciderà di usufruire della prelazione presso le casse locali dello stadio, potrà comunque accedere anche se sprovvisto di tessera o di numero abbonamento, dal momento che l’accertamento avverrà direttamente in loco.

Le condizioni per gli abbonati 2021-22 ed abbonati virtuali

La fase di prelazione è accessibile anche a tutti gli abbonati 2021-22 e a tutti gli abbonati virtuali (basic o gold), ma solo presso le casse locali dello stadio, in presenza o per delega. I beneficiari di questa categoria non hanno un posto di riferimento ma potranno acquistare prima della vendita libera i posti invenduti nel 2019-2020 al prezzo riservato alla prelazione, in qualsiasi settore disponibile. A loro è richiesto di presentare (in presenza o per delega) la tessera abbonamento 2021/2022 o la tessera dell’abbonamento virtuale. Se sprovvisti, l’accertamento avverrà direttamente in loco.

La mappatura usata per la prelazione sarà esclusivamente quella del 2019-2020.

La vendita libera scatta dal 27 luglio

Durante la fase di vendita libera che scatterà il 27 luglio, saranno disponibili alla vendita tutti i posti liberi della stagione 2019/2020 e tutti quelli non confermati durante la prelazione, fino ad esaurimento disponibilità.

Tutti gli abbonati che sottoscriveranno un abbonamento in prelazione o vendita libera online e nei punti vendita vivaticket, riceveranno un voucher con il quale potranno ritirare (anche per delega) la propria tessera abbonamento presso i locali del Renzo Barbera. Il calendario di ritiro tessere presso i locali dello stadio di viale del Fante verrà comunicato in seguito.

Riepilogo calendario campagna abbonamenti del Palermo

Dall’8 al 24 luglio prelazione solo online e nei punti vendita Vivaticket – solo per abbonati 2019/20.

prelazione solo online e nei punti vendita Vivaticket – solo per abbonati 2019/20. Dal 19 al 23 luglio prelazione anche in presenza presso le speciali casse locali allestite per l’occorrenza al primo piano dello stadio Renzo Barbera – per abbonati 2019/20, abbonati 2021/22 e abbonati virtuali.

prelazione anche in presenza presso le speciali casse locali allestite per l’occorrenza al primo piano dello stadio Renzo Barbera – per abbonati 2019/20, abbonati 2021/22 e abbonati virtuali. Poi, dal 25 e 26 luglio fermo tecnico, non sarà possibile acquistare abbonamenti né fisicamente né online (rimappatura stadio, sblocco dei posti in prelazione non acquistati, caricamento dei nuovi prezzi per la vendita libera).

fermo tecnico, non sarà possibile acquistare abbonamenti né fisicamente né online (rimappatura stadio, sblocco dei posti in prelazione non acquistati, caricamento dei nuovi prezzi per la vendita libera). Dal 27 luglio fino al 8 o il 13 agosto (8 agosto se la prima partita si giocherà in casa, 13 agosto se la prima partita sarà giocata fuori casa), vendita libera solo online e sui punti vendita Vivaticket. Questo si saprà il 15 luglio quando verrà sorteggiato, a Reggio Calabria, il calendario della prossima serie B.

(8 agosto se la prima partita si giocherà in casa, 13 agosto se la prima partita sarà giocata fuori casa), vendita libera solo online e sui punti vendita Vivaticket. Questo si saprà il 15 luglio quando verrà sorteggiato, a Reggio Calabria, il calendario della prossima serie B. In data da comunicare è previsto il ritiro tessere per chi sottoscrive in prelazione/vendita libera online o nei punti vendita.

Orari apertura casse locali (dal 19 al 23 luglio): giorni feriali dalle 10 alle 18 in orario continuato. Sabato dalle 10 alle 14, domenica chiuso.

Campagna abbonamenti Palermo, tariffe prelazione

Queste le tariffe per gli abbonati 2019-20; 21-22 e virtuali che acquistando l’abbonamento avranno diritto a seguire tutte e 19 le partite interne del Palermo nel prossimo campionato cadetto che inizierà il 13 agosto.

Curve 160 euro (intero); 130 (donne ed over 65, nati entro il 31 dicembre 1957) 115 euro (under 18, nati dall’1 gennaio 2005).

160 euro (intero); 130 (donne ed over 65, nati entro il 31 dicembre 1957) 115 euro (under 18, nati dall’1 gennaio 2005). Gradinata (anello superiore) 235 euro (intero), 185 euro (donne ed over 65), 140 euro (under 18)

235 euro (intero), 185 euro (donne ed over 65), 140 euro (under 18) Gradinata (anello inferiore) 300 euro (intero), 240 euro (donne ed over 65), 180 euro (under 18)

300 euro (intero), 240 euro (donne ed over 65), 180 euro (under 18) Tribuna laterale 450 euro (intero), 360 euro (donne ed over 65), 270 euro (under 18)

450 euro (intero), 360 euro (donne ed over 65), 270 euro (under 18) Tribuna centrale 600 euro (intero), 480 euro (donne ed over 65), 360 euro (under 18)

600 euro (intero), 480 euro (donne ed over 65), 360 euro (under 18) Tribuna centralissima 900 euro (intero), 720 euro (donne ed over 65), 540 euro (under 18)

900 euro (intero), 720 euro (donne ed over 65), 540 euro (under 18) Tribuna sostenitori 1350 euro (intero), 1100 euro donne, over 65 ed under 18.

Il Palermo Fc fa sapere che al termine del periodo di prelazione non sarà più possibile usufruire delle tariffe scontate.

Tariffe abbonamenti vendita libera

Curve 190 euro (intero), 150 euro (donne ed over 65), 130 euro (under 18)

190 euro (intero), 150 euro (donne ed over 65), 130 euro (under 18) Gradinata (anello superiore) 275 euro (intero), 220 euro (donne ed over 65), 165 euro (under 18)

(anello superiore) 275 euro (intero), 220 euro (donne ed over 65), 165 euro (under 18) Gradinata (anello inferiore) 350 euro (intero), 280 euro (donne ed over 65), 210 euro (under 18)

(anello inferiore) 350 euro (intero), 280 euro (donne ed over 65), 210 euro (under 18) Tribuna Laterale 520 euro (intero), 415 euro (donne ed over 65), 310 euro (under 18)

520 euro (intero), 415 euro (donne ed over 65), 310 euro (under 18) Tribuna Centrale 700 euro, (intero) 560 euro (donne ed over 65), 420 euro (under 18)

700 euro, (intero) 560 euro (donne ed over 65), 420 euro (under 18) Tribuna Centralissima 1000 euro (intero), 800 euro (donne ed over 65), 600 euro (under 18)

1000 euro (intero), 800 euro (donne ed over 65), 600 euro (under 18) Tribuna Sostenitori 1500 euro (intero), 1200 euro (donne, over 65 ed under 18).

Prezzi biglietti singole partite

Ecco, infine, i prezzi dei biglietti per le partite singole della stagione 2022-23

Curve 15 euro (intero), 12 euro (donne, over 65 ed under 18)

15 euro (intero), 12 euro (donne, over 65 ed under 18) Gradinata (anello superiore) , 20 euro (intero), 16 (donne, over 65 ed under 18)

, 20 euro (intero), 16 (donne, over 65 ed under 18) Gradinata (anello inferiore) , 25 euro (intero), 20 euro (donne, over 65 ed under 18)

, 25 euro (intero), 20 euro (donne, over 65 ed under 18) Tribuna Laterale , 35 euro (intero), 28 euro (donne, over 65 ed under 18)

, 35 euro (intero), 28 euro (donne, over 65 ed under 18) Tribuna Centrale , 50 euro (intero), 40 euro (donne, over 65 ed under 18)

, 50 euro (intero), 40 euro (donne, over 65 ed under 18) Tribuna centralissima , 70 euro (intero), 55 euro (donne, over 65 ed under 18)

, 70 euro (intero), 55 euro (donne, over 65 ed under 18) Tribuna sostenitori, 110 euro (intero), 85 euro (donne, over 65 ed under 18).

La società si riserva di aumentare i prezzi dei biglietti in determinate partite della regular season.