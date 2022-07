Serie B, tariffe scontate per donne, under 18 ed over 65

Archiviata la prima fase dedicata ai rinnovi che ha visto 5.676 appassionati esercitare il diritto di prelazione, scatta oggi a partire dalle 15 la vendita libera della campagna abbonamenti del Palermo. Ci si aspettano altri numeri in vista della prossima serie B che aprirà i battenti il 13 agosto con la sfida casalinga tra i rosanero ed il Perugia.

Il Palermo torna in cadetteria dopo tre stagioni ed un dolorosissimo fallimento. Ripartito dalla serie D ha poi disputato due stagioni di serie C in mezzo ad una pandemia che ha sicuramente stravolto i piani di tutti. Nei prossimi giorni si capirà se l’entusiasmo dovuto alla esaltante cavalcata della banda di Silvio Baldini nei play off promozione sia ancora vivo e se si sia un po’ spento.

I movimenti del calciomercato serviranno ulteriormente a stimolare la piazza che dopo l’entrata del club nella famiglia del City Football Group adesso vuole sognare in grande.

Vendita online e su Vivaticket si concluderà l’8 agosto

La vendita sarà esclusivamente online o nei punti Vivaticket incluso il bar dello stadio. Questa seconda fase, che segna la conclusione della campagna abbonamenti, si chiuderà l’8 agosto alle 16.

Omaggio per gli abbonati

Tutti i possessori della tessera stagionale 2022-2023 riceveranno in omaggio uno speciale cappellino Palermo fc di colore rosa o nero a scelta, riservato esclusivamente agli abbonati. Le modalità di ritiro del gadget verranno comunicate successivamente.

Abbonamenti Palermo, le tariffe

Ecco nel dettaglio le tariffe per gli abbonamenti. Chi non ha potuto (o voluto) esercitare il diritto di prelazione riservato ai vecchi abbonati della stagione 2019-20 (la stagione della serie D), ed a quelli del campionato 2020-21, potrà acquistare le tessere ma senza usufruire degli sconti. Tariffe particolari per gli Under 18 ed Over 65. Si parte dai 190 euro per le curve ai 1500 euro per la tribuna sostenitori.

Curve 190 euro (intero), 150 euro (donne ed over 65), 130 euro (under 18)

190 euro (intero), 150 euro (donne ed over 65), 130 euro (under 18) Gradinata (anello superiore) 275 euro (intero), 220 euro (donne ed over 65), 165 euro (under 18)

(anello superiore) 275 euro (intero), 220 euro (donne ed over 65), 165 euro (under 18) Gradinata (anello inferiore) 350 euro (intero), 280 euro (donne ed over 65), 210 euro (under 18)

(anello inferiore) 350 euro (intero), 280 euro (donne ed over 65), 210 euro (under 18) Tribuna Laterale 520 euro (intero), 415 euro (donne ed over 65), 310 euro (under 18)

520 euro (intero), 415 euro (donne ed over 65), 310 euro (under 18) Tribuna Centrale 700 euro, (intero) 560 euro (donne ed over 65), 420 euro (under 18)

700 euro, (intero) 560 euro (donne ed over 65), 420 euro (under 18) Tribuna Centralissima 1000 euro (intero), 800 euro (donne ed over 65), 600 euro (under 18)

1000 euro (intero), 800 euro (donne ed over 65), 600 euro (under 18) Tribuna Sostenitori 1500 euro (intero), 1200 euro (donne, over 65 ed under 18).

Modalità di ritiro tessere

Il Palermo Fc ha anche reso noto la modalità di ritiro degli abbonamenti online e nei punti vendita. Dal 28 luglio al 12 agosto sarà possibile ritirarli presso il botteghino Sud dello stadio Renzo Barbara dal lunedì al venerdì (dalle 10 alle 18) ed il sabato dalle 10 alle 14.

I nuovi arrivi del Palermo, si aspetta solo l’ufficialità

Qualcuno già si allena, altri vestono già in rosanero. Per tutti questi nuovi arrivi manca solo l’ufficialità ma possono considerarsi del Palermo: Salvatore Elia (già in città da diversi giorni a disposizione del tecnico Silvio Baldini), Marco Sala, Edoardo Pierozzi, Matteo Stoppa e Ionut Nedelcearu sono stati avvistati già al Barbera. Una rivoluzione giovane se su esclude Nedelcearu che comunque ha 26 anni. Si aspetta sempre un cenno dalla società di viale del Fante ma dovrebbe essere questione di ore. Baldini sta già pensando alla formazione anti-Reggiana in vista di domenica 31 luglio quando con il turno preliminare di Coppa Italia scatterà la stagione 2022-23.

In arrivo anche Mladen Devetak (difensore, Vojvodina). Mentre è il Palermo è in trattativa col Genoa per il centrocampista classe 97 Giacomo Calò. Quest’ultimo, ha giocato l’ultima stagione in prestito al Benevento in serie B. Nella stagione 2019-20 vanta il suo record di reti (4) e di assist, ben 14, con la maglia della Juve Stabia.

Come è già noto, invece, via Maxime Giron, andato al Crotone e Jacopo Dall’Oglio, adesso all’Avellino, mentre ha rescisso il contratto Mattia Felici che è andato via anche da Lecce, suo club di appartenenza per approdare alla Triestina.