Domani, 5 ottobre, alle 11.30 le prime prove per la course race

Saranno 350 gli atleti al via del campionato mondiale Windsurfer che scatterà domani, mercoledì 5 ottobre a Mondello. La kermesse iridata organizzata dall’Albaria, nell’anno del 40° anniversario dalla fondazione, con la collaborazione del Lauria, del Clubino del Mare, della società Italo-Belga e da altri enti vedrà domani gli atleti in acqua a partire dalle 11.30 (vento permettendo) nel golfo di Mondello per le prove della course-race della classe più diffusa al mondo.

In giornata partiranno anche le regate che metteranno in palio le medaglie per le specialità course-race (regate di flotta), slalom, freestyle mentre domenica si chiuderà con la Long-distance.

Oggi si sono completate nel tardo pomeriggio le operazioni di registrazione degli atleti provenienti da 25 nazioni che fino al 9 ottobre (in programma una regata long distance sul percorso Mondello-Isola delle Femmine e ritorno) si sfideranno per le medaglie.

La complessa operazione di peso di ogni atleta per la suddivisione in categorie, tra leggeri, medio leggeri, medio pesanti, e pesanti e la conseguente compilazione delle liste di appartenenza ha richiesto molto tempo.

Più della metà della flotta è scesa in acqua nel pomeriggio

Ma più della metà dell’intera flotta dei partecipanti è scesa in acqua nel pomeriggio per saggiare venti e correnti del golfo, con grande dispiegamento di mezzi a mare per assistenza. Un buon test in vista dell’apertura di programma per domani mattina. Previsto un massimo di tre prove. Visto il grande numero di concorrenti, a gareggiare per la prima volta in un campo di mare a parte, saranno le sessanta donne, solitamente impegnate in regata assieme agli uomini.

Festa “mondiale” nel lungomare tra Valdesi e la sede del Lauria

Il lungomare tra Valdesi e la sede del Lauria da giorni è un fiorire di colori, di vele, di tavole su rastrelliere in spiaggia e di un apparato organizzativo con gazebi e stand a supporto dell’organizzazione, mentre nella sede in villa del Lauria sono state allestite segreteria, giuria, area accoglienza e ufficio stampa.

Questa sera intorno alle 20 nella spiaggia, il party di benvenuto ad atleti ed accompagnatori del campionato del mondo windsurfer. Saranno circa 650 tra atleti, delegati ed accompagnatori per l’evento iridato.

Campionato mondiale Windsurfer a Mondello, gli attesi protagonisti

Il campo di regata sarà il golfo di Mondello, con la spiaggia già pronta e allestita per ospitare gli appassionati e gli spettatori come in un grande impianto sportivo.

C’è attesa per vedere le evoluzioni di Chris Sieber, oro nel 2000 ai Giochi di Sidney, Stephan Van den Berg, oro a Los Angeles nel 1984 e settimo a Barcellona nel 1992 e Tim Gourlay vincitore a Torbole all’ultimo Mondiale del 2019.

Fra gli atleti di casa, insieme a Paco Wirz e Riccardo Giordano occhi puntati su Antonino Cangemi, Paco Cottone, Adriano La Monica, fresco Campione Italiano Under 19, Marco e Massimiliano Casagrande e Alessandro Alberti, neo campione italiano agli ultimi campionati assoluti di Vieste.