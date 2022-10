Windsurf, Casagrande, Campus, Alberti, Giordano e Linares in vetta

Pronostici rispettati a Mondello nella prima giornata del campionato del mondo Windsurfer che si è chiusa nel pomeriggio di oggi. Profeti in casa visto che, dopo le prime prove, diversi atleti siciliani sono al comando delle rispettive graduatorie. Un buon inizio che fa ben sperare per i colori azzurri.

Le prime prove, sostenute da venti di levante, infatti hanno visto protagonisti gli atleti italiani nella kermesse iridata organizzata dal circolo Albaria in occasione del 40° anniversario della sua fondazione e dal Lauria.

In acqua 350 concorrenti di 25 nazioni. Tre le regate portate a termine nelle categorie medio-pesanti e pesanti. Due prove invece per i leggeri e i medio leggeri, per gli under 19 e per le donne.

Italiani protagonisti, Siciliani alla grande

Pronostici rispettati in tutte le categorie. Tra i leggeri in testa si trova il palermitano Marco Casagrande, tra i medio-leggeri, Nicola Campus, tra i medio-pesanti l’altro palermitano Alessandro Alberti e tra i pesanti, un altro atleta di casa: Riccardo Giordano.

La marsalese Lauria Linares, invece, comanda la classifica femminile. Tutti gli attuali leader provvisori hanno palmares importanti anche a livello internazionale. Infine, Blasco Aronica è in testa agli under 15.

Casagrande “Australiani e francesi più temibili”

Molto rammaricato e contrariato il palermitano Marco Casagrande punta di diamante del club Albaria. Dopo aver vinto le prime due prove tra i leggeri, si è visto privare del terzo successo a soli 30 metri dall’arrivo, quando la giuria ha annullato la prova per il calare del vento. “Avere tre vittorie in tasca mi avrebbe dato più fiducia e sicurezza per il prosieguo del campionato. Ma me ne farò una ragione. Australiani e francesi si presentano come i concorrenti più temibili”, le parole a fine gara del surfista di casa.

Campionato del mondo Windsurfer, in acqua domani alle 10.30

Domani alle 10,30, vento permettendo, in calendario del campionato del mondo Windsurfer prevede altre tre prove della course-race e possibilmente anche le regate di slalom.