Prende il posto di Zinedine Zidane

È ufficiale. Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Real Madrid. Il tecnico 61enne di Reggiolo torna al timone dei blancos, dopo averli già guidati dal 2013 al 2015.

Ancelotti, quindi, lascia l’Everton dopo un anno e mezzo. Nella sua precedente esperienza aveva condotto il Real Madrid alla conquista della sua decima Champions League oltre a una Coppa del Re, una Supercoppa Europea e un Mondiale per club. Per lui contratto triennale. La presentazione di Ancelotti, che prende il posto di Zinedine Zidane, è stata fissata per domani alle 18.

Ancelotti, che era arrivato in Premier League dopo l’esonero al Napoli, ha affermato: «All’Everton stavo bene ma si è presentata questa opportunità inaspettata e credo che in questo momento fosse giusto coglierla, per me e per la mia famiglia».

«Ringrazio la società, i giocatori e i tifosi per l’enorme supporto che mi hanno dato per tutto il tempo trascorso qui. Ho assoluto rispetto per tutti coloro che sono legati all’Everton e a cui auguro di cogliere le entusiasmanti opportunita’ che hanno davanti», ha proseguito Ancelotti.