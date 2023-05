Serie D, una rete del giocatore Granata decide il match e regala il terzo posto

Finisce con una sconfitta la cavalcata trionfale del Catania nel girone I della serie D. Al Provinciale, infatti, il Trapani si impone 1-0 nella 34ma giornata. Una sconfitta indolore per i rossazzurri già promossi ampiamente in serie C da metà marzo che ora pensano alla poule scudetto ma soprattutto a programmare la prossima stagione in terza serie. Per loro comunque 88 punti in 34 partite, 31 lunghezze in più del Locri.

Il Trapani, invece, che nei giorni scorsi ha cambiato proprietà passando da Marco La Rosa a Valerio Antonini chiude la sua rincorsa al terzo posto che qualifica i Granata ai play off.

Decide un gol di Francesco Catania

Francesco Catania è il protagonista della sfida. È lui a segnare il gol vittoria e della qualificazione ai play off dei suoi. Al 9’, infatti, è pronto a sfruttare un assist di Gonzalez con un diagonale da appena fuori l’area piccola che non lascia scampo a Bethers, estremo difensore dei rossazzurri.

Il Catania fa fatica a reagire e sono i padroni di casa a provare il raddoppio ma al di là di qualche brivido, l’estremo difensore degli ospiti non deve compiere grosse parate.

Rapisardi segna, ma la rete è annullata

Nella ripresa il tecnico del Catania Giovanni Ferraro mischia le carte alla caccia del pareggio. De Luca, Pedicone, Litteri entrano per il Catania per Palermo, Boccia e Giovinco.

Gli etnei pareggerebbero il conto. Al 51’ Rapisarda insacca ma la rete è annultata per un fuorigioco di Sarao che avrebbe disturbato la visuale del portiere Granata sulla conclusione del compagno.

Quattro minuti dopo, De Luca interviene di testa sul cross di Pedicone va vicino al pari ma Summa non si fa sorprendere e blocca.

Il tabellino

Trapani: Summa; Carboni, De Pace, Gonzalez; Pipitone (86′ Mangiameli), Cangemi, Giuffrida (75′ Romizi), Panebianco (72′ Romano); Kosovan, Catania (70′ Cellamare); Mascari. A disposizione: Di Maggio, Carbonaro, De Santis, Kanoute, Scuderi. Allenatore: Alfio Torrisi.

Catania: Bethers; Rapisarda, Castellini (69′ Forchignone), Lorenzini, Boccia (46′ Pedicone); Palermo (46′ De Luca), Lodi, Vitale; Giovinco, (46′ Litteri) Sarao, Russotto (90′ De Respinis). A disposizione: Groaz, Di Grazia, Buffa, Baldassar. Allenatore: Giovanni Ferraro.

Arbitro: Cerea (Castaldo-Gookooluk).

Marcatori: al 9′ Catania.

Note. Ammoniti Summa, Kosovan, Giuffrida, Gonzalez, Romano (Trapani); De Luca, Vitale (Catania). Espulso Kosovan