Serie D, appuntamento al Massimino per l'8 gennaio alle 14.30

Feste finite, scatta il girone di ritorno. Domani alle 14.30 il Catania riceve il Ragusa al Massimino per la diciottesima giornata del girone I del campionato di serie D.

I rossazzurri vogliono iniziare il 2023 al meglio cercando la quattordicesima vittoria in campionato nel tentativo di allungare il proprio vantaggio su Locri e Lamezia Terme impegnate rispettivamente in casa con il Santa Maria Cilento (unica formazione ad aver ragione degli etnei nel girone di andata), ed a Canicattì. Altri tre punti per cementare la leadership e puntare dritti verso l’obiettivo finale: la promozione in serie C.

La squadra allenata da Giovanni Ferraro ha fin qui raccolto 13 affermazioni, 3 pareggi ed un ko virando al giro di boa a quota 42 a +10 dalle più dirette avversarie.

All’andata, giocata il 18 settembre scorso, il Catania si impose 2-0 sul Ragusa con reti di Lodi e Sarao che regalarono i primi tre storici punti al neonato club rossazzurro. Gli iblei navigano a metà classifica avendo totalizzato nella prima metà della stagione 22 punti. Inoltre, i rossazzurri sono reduci dal successo in rimonta nel derby col Trapani dello scorso 21 dicembre.

Ferraro “Ci attendono 17 finali”

Alla vigilia della prima gara del 2023, l’allenatore Giovanni Ferraro analizza il momento del Catania rivolgendosi ai giornalisti. “Auguri di buon anno a tutti i tifosi, a voi e alla società – sottolinea il tecnico etneo – dobbiamo ripartire più forte di prima. Il girone di ritorno è molto particolare. Ringrazio i ragazzi per la disponibilità, abbiamo lavorato molto bene durante la sosta, con qualche giorno di riposo in meno e questo fa capire la grande professionalità del gruppo”.

Ferraro prosegue: “Oggi il presidente ha assistito all’allenamento e ci ha dato la giusta carica, abbiamo un buon vantaggio ma adesso inizia il secondo tempo del campionato. Dobbiamo pensare a vincere, a giocare bene e ad aumentare il ritmo: ci attendono 17 finali. Ripartiamo dalla prestazione del secondo tempo con il Trapani. Servono 14 vittorie per centrare l’obiettivo. Il Ragusa è una buona squadra, bisogna stare molto attenti e fare una grande partita”.

Verso Catania-Ragusa, 25 convocati

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore del Catania Giovanni Ferraro ha convocato venticinque calciatori per la sfida al Ragusa.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro: 1 Bethers, 2 Boccia, 3 Lubishtani, 4 Somma, 5 Rapisarda, 7 An. Russotto, 8 Di Grazia, 10 Lodi, 11 Forchignone, 13 Ferrara, 14 Bani, 15 Privitera, 16 Al. Russotto, 17 De Luca, 18 Rizzo, 21 Pedicone, 22 Groaz, 23 Palermo, 24 Vitale, 27 Castellini, 30 Sarno, 31 Chiarella, 32 Giovinco, 79 Jefferson, 99 Sarao.