Serie D, allenamento congiunto e partitella che finisce 13-0

Torna in campo per un allenamento congiunto ed una partitella il Catania Ssd. Dopo la delusione per l’eliminazione nel turno preliminare di Coppa Italia di serie D ai rigori di domenica scorsa contro la Sancataldese, la squadra di Giovanni Ferraro prosegue la preparazione in vista dell’avvio del campionato di quarta serie. Il girone I scatterà il prossimo 18 settembre. Oggi i rossazzurri sono scesi in campo al Totuccio Carone di Ragalna, sede del ritiro, dove ha affrontato e sconfitto il San Pio X – formazione del campionato regionale di Promozione – con un rotondo 13-0.

Test durato 100 minuti

Archiviata la parte iniziale della seduta agli ordini di mister Ferraro, il Catania ha completato il programma di lavoro odierno disputando un test durato 100 minuti di gioco, suddivisi in due tempi da 55’ e 45’. La prima frazione si è chiusa 4-0, le altre reti nella seconda frazione. Test utile a mettere minuti sulle gambe in vista di impegni ben più probanti.

Questi i marcatori: pt 10’ Palermo, 25’ Giovinco, 48’ Di Grazia, 49’ Palermo; st 4’ De Luca, 7’ Litteri su rigore, 8’ De Luca su rigore, 13’ Litteri, 29’ Litteri, 38’ Rizzo, 41’ Vitale, 42’ Forchignone, 43’ Litteri.

Catania primo tempo (4-3-3) – Bethers; Boccia, Castellini, Ferrara, Chinnici; Palermo, Lodi, Di Grazia; Agostinho (aggregato), Sarao, Giovinco.

Catania secondo tempo (4-3-3): Bethers (dal 15’ Bollati, aggregato); Frisenna, Pino, Lorenzini, Rapisarda; Bani, Rizzo, Vitale; Forchignone, Litteri, De Luca.

Allenatore: Ferraro. Lavoro differenziato per Donart Lubishtani, Alessandro Russotto e Andrea Russotto.

Il girone del Catania Ssd

La Lega Nazionale Dilettanti nei giorni scorsi ha ufficializzato la composizione dei gironi della serie D. Il Catania Ssd è stato inserito, come ampiamente da pronostico, nel girone I, quello tradizionalmente con le formazioni siciliane, calabresi e di altre regioni del sud.

Questa è la composizione: Canicattì, Castrovillari, Catania Ssd, Città di Acireale, Città di S. Agata, Cittanova, Trapani, FC Lamezia Terme, Licata, Locri, Paternò, Santa Maria Cilento, Ragusa, Real Aversa, San Luca, Sancataldese, Marignlianese, Vibonese, Giarre. Quest’ultima è stata ammessa con riserva. Si attende anche il calendario, ma i tifosi del Catania Ssd devono ancora attendere.

Al via il 18 settembre

Quest’anno i gironi sono 9 (A e D a 20 squadre) con un organico definitivo che comprenderà 166 società. Relativamente al girone I la Lnd ha specificato che si attendono le decisioni rispetto alla posizione del Giarre che è comunque stato inserito in organico. Il campionato inizierà domenica 4 settembre mentre le compagini del girone I che scenderanno in campo domenica 18.

Sono 3 le soste previste in campionato: 25 dicembre, 1° gennaio e 12 marzo 2023 per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla prossima edizione della Viareggio Cup.

Relativamente ai turni infrasettimanali in 2 occasioni coinvolgeranno tutti i gironi: 21 dicembre e 6 aprile 2023. I raggruppamenti a 20 squadre, invece, osserveranno altri 4 turni (per un totale di 6): 21 settembre e 5 ottobre nel girone di andata, 25 gennaio e 8 febbraio per il ritorno. Gli orari ufficiali sono stati stabiliti: dal 4 settembre si giocherà alle 15 e si passerà alle 14.30 il 30 ottobre. Ritorno alle 15 dal 26 marzo mentre dal 14 maggio il fischio d’inizio sarà alle 16.