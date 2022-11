Serie D, il derby siciliano si gioca domani alle 14.30

Ritrovare la vittoria per riprendere la marcia e mantenere il vantaggio di 8 punti in classifica. Il Catania non ha altri obiettivi per la sfida di domani, domenica 13 novembre, col Canicattì che si giocherà alle 14.30 tra le mura amiche del Massimino, per la undicesima giornata del girone I del campionato serie D.

I rossazzurri sono reduci dal pareggio deludente della settimana scorsa in Calabria sul campo della pericolante Cittanovese, penultima in graduatoria che ha interrotto la striscia di 9 vittorie consecutive facendo mancare il record di successi del Palermo fermo a 10 nella stagione 2019-2020 e quello assoluto del Valdagno che nel 1998-1999 si fermò a 12 (senza poi tuttavia essere promosso). Etnei a quota 28 punti con 9 vittorie ed un pareggio con 8 lunghezze di vantaggio sul Lamezia Terme impegnato sul campo della Vibonese.

Il Canicattì ha raccolto finora 9 punti con tre vittorie, tre pareggi e 4 sconfitte ed è reduce dalla sconfitta interna con la Vibonese. L’attacco che si è inceppato vuole tornare a segnare e vuole tornare a farlo davanti al pubblico amico del Massimino dove finora ha sempre vinto.

L’emozione di Zeoli alla vigilia

Oggi, in sala stampa, Michele Zeoli, tecnico in seconda che domani guiderà la squadra in sostituzione di Giovanni Ferraro squalificato dopo l’espulsione di domenica scorsa con la Cittanovese, ha risposto alle domande dei giornalisti.

“Il mister in estate cercava un collaboratore ed è venuto fuori il mio nome – sottolinea Zeoli – con l’avallo del direttore sportivo, cerco di ringraziarlo con il lavoro. L’emozione personale è tanta però sono concentrato su quello che dovrà avvenire in campo. Sono sereno, Catania è casa e non sono solo ma al mio fianco c’è tutto lo staff. Conosciamo l’avversario, studiarlo a fondo è una forma di rispetto. Ci siamo allenati benissimo e siamo molto sereni. La partita di domenica scorsa ricorda quella di San Cataldo, contro una squadra chiusa”.

Ed inoltre: “Molte volte proviamo a portare più giocatori a ridosso dell’area avversaria; domenica ci siamo fatti prendere dagli sviluppi della gara, possiamo e dobbiamo migliorare. Pedicone è disponibile, si tratta di un’arma in più considerando gli infortuni di natura traumatica di qualche under. L’intensità durante le sedute è sempre massima grazie al nostro organico, ogni lavoro è realmente allenante”.

Verso Catania-Canicattì, il tecnico convoca 22 giocatori

L’allenatore in seconda Michele Zeoli ha convocato ventidue calciatori per la sfida al Canicattì per l’undicesima giornata del campionato di quarta serie.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro: 1 Bethers, 2 Boccia, 3 Lubishtani, 4 Somma, 5 Rapisarda, 7 An. Russotto, 8 Di Grazia, 10 Lodi, 11 Forchignone, 12 Bollati, 17 De Luca, 18 Rizzo, 21 Pedicone, 22 Groaz, 23 Palermo, 24 Vitale, 26 Lorenzini, 27 Castellini, 30 Sarno, 32 Giovinco, 79 Jefferson, 99 Sarao.

Alessio Pedicone è del Catania, indosserà la maglia numero 21

Alessio Pedicone, nato a Cosenza il 25 settembre 2002 e aggregato al gruppo rossazzurro già nel mese di settembre, è a tutti gli effetti un calciatore del Catania ed è regolarmente disponibile.

L’esterno difensivo calabrese ha già vissuto tre stagioni, in Serie D, con le maglie del Fasano, del Casarano e del Trapani.

Nel 2020-2021, con il Pescara, ha esordito tra i professionisti in Coppa Italia e ha vissuto un’esperienza in Primavera 2, caratterizzata dalla promozione in Primavera 1 e dalla conquista della Supercoppa di categoria. Pedicone indosserà la maglia rossazzurra numero 21.