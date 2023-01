Ieri la visita dei dirigenti del City Group

Calciomercato, situazione infortuni, preparazione per Perugia e… Centro Sportivo. Proseguono, infatti, i lavori per la costruzione della nuova casa del Palermo. Nelle scorse ore sui social del club rosanero un post che illustrato le ultime novità in merito al progetto caro al presidente Dario Mirri.

Il messaggio del club “Un sogno che prende vita”

“Filo d’erba dopo filo d’erba, il Centro Sportivo di Torretta prosegue spedito verso la sua nascita”, si legge nel messaggio del Palermo.

Il club sottolinea come ieri (martedì 10 gennaio) i dirigenti di City Football Group siano arrivati in Sicilia per seguire l’avanzamento dei lavori. In sostanza, come elenca il messaggio, sono state gettate le fondamenta del corpo atleti, livellate le quote dei campi di calcio, tutto pronto per i muri e i solai e gli impianti di drenaggio delle acque.

“Presto il Palermo avrà una nuova casa, bellissima. Un sogno che prende vita sotto i nostri occhi”, conclude il post della società di viale del Fante.

La visita di Marwood al Centro sportivo del Palermo

Ed a tal proposito anche Brian Marwood, amministratore delegato della sezione sportiva del City Football Group, è sceso in Sicilia per verificare il prosieguo dei lavori al Centro Sportivo del Palermo. Non è mancata la battuta sul clima visto che ieri la Sicilia è stata colpita da un’ondata di maltempo. L’ex attaccante, tra le altre formazioni, dell’Arsenal negli anni ’80 e ’90, ha fatto notare come fosse simile a quello di Manchester tra l’ilarità dei presenti.

Il 21 ottobre scorso posta la prima pietra

La prima pietra della nuova struttura venne posata simbolicamente il 21 ottobre scorso davanti alla stampa ed a diversi politici. In quell’occasione il presidente del Palermo Dario Mirri illustrò le caratteristiche del centro strutture indicandone anche i tempi di realizzazione quantomeno dei campi iniziali. La presentazione arrivò qualche settimana dopo il ritiro dei rosanero Inghilterra, in visita al Etihad Campus, la struttura del Manchester City – il club di punta della galassia City Group. Mirri sottolineò “Finalmente il Palermo ha una casa dopo 122 anni”.

Centro sportivo del Palermo, la nuova casa dei rosanero

Al Centro sportivo del Palermo di Torretta verranno realizzati due campi da calcio in erba naturale. Avranno la stessa dimensione del terreno di gioco del Renzo Barbera. Dovrebbero essere pronti nel mese di marzo, così come la club house. Tempi che, chiaramente, potrebbero anche subire delle variazioni e portare ad uno slittamento della apertura.

Nei prossimi mesi, dunque, la squadra potrà già vivere tutta la giornata presso il centro sportivo, in attesa della costruzione della foresteria, della palestra, degli spogliatoi e della sala stampa.