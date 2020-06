Impegnate 4 squadre italiane: Juventus, Atalanta, Inter e Roma

Domenica 23 agosto sarà assegnata la Champions League a Lisbona. Nella stessa città portoghese, inoltre, si giocheranno anche i quarti e le semifinali in gare secche. Lo ha deciso il Comitato Esecutivo dell’UEFA. Ad Istanbul, invece, si disputerà la finale dell’edizione del 2021, facendo slittare così le assegnazioni già fatte.

Gli ottavi saranno completati il 7 e 8 agosto con le partite Juventus-Lione, Barcellona – Napoli, Bayern Monaco – Chelsea e Manchester City – Real Madrid, mentre si sono già qualificate Atalanta, Atletico Madrid, Lipsia e Paris Saint Germain.

Si giocherà in Germania, invece, la final eight di Europa League, precisamente negli stadi di Gelsenkirchen, Dusseldorf, Duisburg e Colonia. In quest’ultima, tra l’altro, si disputerà anche la finale, venerdì 21 agosto.

L’ottavo di finale di Europa League fra Inter e Getafe e quello fra Siviglia e Roma si disputeranno in gara secca in campo neutro ma in una sede ancora da definire. Si è parlato anche di Germania, visto che le altre partite si disputeranno anche lì.

La Supercoppa Europa, infine, si svolgerà invece a Budapest, in Ungheria.