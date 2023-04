Città di Melilli sconfitto a Pistoia, Pomezia vince e Meta Catania al nono posto

Edoardo Ullo di

23/04/2023

La cenerentola Città di Melilli lotta ma esce ancora una volta sconfitta. Questa volta a guadagnare i tre punti è il Pistoia che si è imposto 7-4 in casa nel match della ventisettesima giornata del campionato di serie A di calcio a 5.

Successo che permette ai toscani di poter ancora sperare l’aggancio alla zona play out per evitare la retrocessione diretta. Per il Melilli, già retrocesso da qualche giornata, è la quindicesima sconfitta consecutiva.

Città di Melilli in vantaggio

L’avvio di partita è di marca siciliana. Eriel Pizetta porta avanti i suoi. Il Città di Melilli gioca bene e sfiora più volte il raddoppio che forse avrebbe potuto indirizzare la partita su binari favorevoli. Pistoia però è solida e vuole anche vendicare la sconfitta nel match di andata che valse l’unica vittoria (storica) dei neroverdi in massima serie.

Finita la luce, Pistoia dilaga

I padroni di casa segnano a ripetizione e chiudono la prima frazione sul 5-1. Sembra l’avvio di una imbarcata di grosse proporzioni ma non sarà così.

Siciliani si ritrovano e sfiorano la rimonta

Il Melilli ha cuore e nonostante l’infortunio di Diogo Camillo Teixeira, si getta generosamente in avanti. Il capitano Beppe Tarantola trova il 5-2, poi Cristian Rizzo segna quello che è il suo decimo gol in campionato andando in doppia cifra. E trova anche la doppietta che avvicina gli ospiti sul 5-4. Moreno Gianino e Peppe Failla sfiorano quello che sarebbe stato un pareggio clamoroso. Ghina viene espulso ma il Melilli non ne approfitta anche per mancanza di cambi. I siciliani danno tutto ed arriva i gol finali del Pistoia che fissano il punteggio sul 7-4. Ancora una volta tanti applausi per i neroverdi ma nessun punto.

La Meta Catania domina il Petrarca

Prova di forza per la Meta Catania che si impone 5-2 nell’anticipo sul Petrarca e rimane vicino alla zona play off. Il Pomezia ha infatti vinto – travolgendo – la L84 per 8-0 operando il controsorpasso. Catanesi però sempre vicini ad una sola lunghezza dall’ottavo posto ed a tre dalla settima. A tre giornate dalla fine della stagione regolare tutto può ancora succedere.

Per gli etnei Musumeci e Spellanzon nel primo tempo e poi Alonso ed una doppietta di Pulvirenti nella ripresa regalano tre punti pesanti assieme alle parate di Tornatore. Siciliani si confermano in forma.

Serie A, i risultati della ventisettesima giornata

21 aprile

Napoli Futsal – Futsal Pescara 6-2

Italservice Pesaro – Olimpus Roma 2-2

Meta Catania – Petrarca 5-2

22 aprile

Ciampino Aniene – 360Gg Monastir 5-2

Nuova Comauto Pistoia – Città di Melilli, 7-4

Real San Giuseppe – Feldi Eboli, 4-3

Fortitudo Pomezia – L84, 8-0

Came Dosson – Sandro Abate Avellino 3-3

Classifica

Napoli Futsal 56 punti; Feldi Eboli 52; Olimpus Roma 51 (-3); Futsal Pescara 50; Sandro Abate Avellino e Came Dosson 47; L84 42; Fortitudo Pomezia 40; Meta Catania 39; Real San Giuseppe (-1) e Ciampino Aniene 37; Italservice Pesaro 31; 360 Gg Monastir 26; Petrarca 25; Nuova Comauto Pistoia 20 (-1); Città di Melilli 4.