Cittadella-Palermo, dove vederla in tv e streaming, oltre mille tifosi rosanero al Tombolato

Edoardo Ullo di

11/03/2023

Torna in campo il Palermo che alle 14 scende in campo al Tombolato nella delicata trasferta col Cittadella per la ventinovesima giornata del campionato di serie B.

I rosanero con 4 punti nelle ultime 5 giornate cercano di tornare al successo che manca dallo scorso 5 febbraio (2-1 alla Reggina). Di contro una squadra in forma che è risalita in classifica. Quattro le lunghezze di differenza tra le due compagini: 38 per i rosanero, 34 per i granata.

Il Palermo affronta questa sfida con la zona play off nel mirino, mentre il Cittadella con un successo potrebbe pensare ad iniziare lo sprint proprio per le zone di classifica che contano e che danno l’accesso agli spareggi promozione.

Cittadella-Palermo, dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta sui servizi in abbonamento (a pagamento) di Sky, Dazn ed Helbiz Live e dalle relative app su smart tv, smartphone e dispositivi con sistemi operativi iOS ed Android oltre che su piattaforme di gioco Xbox e PlayStation.

Match visibile nello specifico su Sky Sport canale 255 e su 258 nella diretta gol con diretta streaming su Sky Go e Now.

Nondimeno sarà possibile acquistare la partita singolarmente sulla piattaforma Onefootball.

Oltre mille tifosi rosanero al Tombolato

Va verso il tutto esaurito il settore ospiti dello stadio Tombolato di Cittadella. Sono già oltre mille, infatti, gli appassionati di fede rosanero attesi per la sfida della 29ma giornata del campionato cadetto.

Anche nell’impianto veneto che mette a disposizione un settore ospiti da poco più di 1.100 posti è atteso un esodo ti tifosi del Palermo.

È successo la scorsa estate nella magica parentesi dei play off promozione, è capitato nelle trasferte di Reggio Calabria, Modena, Ferrara (Spal), Brescia, Perugia, Bolzano (col Sudtirol) e Pisa ed altre.

Massimi arbitra Cittadella-Palermo

Luca Massimi sezione Termoli è stato designato per dirigere la sfida tra Cittadella e Palermo che si gioca sabato 11 marzo alle 14 allo stadio Tombolato. Diramati anche i nomi della squadra arbitrale. I collaboratori di linea sono Saccenti e Cipriani; quarto uomo Maccarini. Al Var Paterna, suo assistente Gariglio.