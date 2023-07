Serie B, il mediano rosanero "Molto felice per il rinnovo"

Sono giorni di riposo per il Palermo che mercoledì 26 luglio riprenderà la preparazione precampionato a Spiazzo sede degli allenamenti per i primi quattro giorni del ritiro prima di trasferirsi a Pinzolo. I rosanero sono reduci dal 2-2 in amichevole col Bologna che è nato dopo una rimonta che fa ben sperare per il futuro. E proprio dalla partita con i Felsinei giocata sabato scorso a Rovereto, Gomes è uscito infortunato per un incidente di gioco che per fortuna non ha avuto conseguenze se non la sostituzione per l’amichevole.

Parla Claudio Gomes, centrocampista del Palermo. E lo fa sulle ambizioni personali e del club che dopo le dichiarazioni nei mesi scorsi di Giovanni Gardini ma anche del presidente del Manchester City ed anche del tecnico Eugenio Corini ad inizio ritiro.

“La mia motivazione è quella di raggiungere il massimo possibile sia a livello personale che con la squadra. Vogliamo migliorare il risultato dello scorso anno, perché sappiamo bene che non siamo riusciti ad ottenere quello che volevamo. In questa stagione vogliamo certamente fare meglio”.

“Ritiro molto importante per noi”

La squadra rosanero ha ultimato la prima parte del ritiro a Ronzone. “Questo ritiro precampionato per noi è molto importante – ha continuato Gomes – perché dobbiamo costruire le fondamenta per essere pronti e competitivi sin dall’inizio della stagione e fino alla fine del campionato. Penso che abbiamo iniziato abbastanza bene dal punto di vista del lavoro, siamo una buona squadra, c’è un livello molto alto sia fra i calciatori che nello staff tecnico”.

“Molto felice per il rinnovo”

Prima di partire per il ritiro che il Palermo sta svolgendo in Trentino Alto Adige fra Ronzone e Pinzolo Gomes ha rinnovato il contratto che lo lega al club prolungando il vecchio accordo fino al 2027. “Sono molto felice di avere firmato questo contratto – ha detto – per me è un’ottima opportunità per ripagare la fiducia che mi è stata data dal club e dai tifosi e per fare vedere quello che so fare”.

“Vogliamo essere più competitivi, parole di Gardini ci hanno caricato”

“In questa stagione – ha aggiunto Gomes – vogliamo essere più competitivi dello scorso campionato, giocandocela con le squadre di testa. Quando il direttore generale Giovanni Gardini ha detto che il nostro obiettivo sarebbe stato quello di lottare per la Serie A le sue parole hanno dato a tutti la giusta energia e ci hanno fatto sentire la fiducia del club. Ora però dobbiamo lavorare duramente ogni i giorno per raggiungere quel traguardo”.